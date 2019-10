Will Smith vive luta contra si próprio em 'Projeto Gemini'

No registo da ficção científica pouco falta inventar. Em ‘Projeto Gemini’, filme já em exibição, o protagonista é um assassino profissional que decide reformar-se aos 51 anos, mas que é forçado a agir quando um clone de si próprio o pretende matar.O jogo de gato e rato tem aqui a particularidade de ser feito pela mesma pessoa, em idades diferentes. Ou seja, o principiante e o veterano confrontam-se, a experiência e a impulsividade lutam entre si, numa perseguição constante que permite vivazes cenas de ação, seja nas ruas barulhentas da Colômbia ou num monumento apertado na Hungria.Para este dispendioso exercício, filmado no formato 4K (também conhecido por Ultra HD), o premiado realizador Ang Lee (o mesmo de ‘A Vida de Pi’, ‘Brokeback Mountain’ ou ‘O Tigre e o Dragão’) convocou Will Smith, confortável neste tipo de registo. Para o ator interpretar a versão jovem de si próprio foi preciso recorrer aos efeitos digitais, embora o resultado não seja estimulante.O principal problema de ‘Projeto Gemini’ é esse: o filme perde-se no aprumo técnico e esquece-se de construir uma trama que seja minimamente apelativa e que vá além do duelo entre dois homens que partilham o mesmo ADN. Na verdade, o resto é miragem. Algo que custa ainda mais porque pouco se nota aqui a mão criativa do cineasta Ang Lee.Renée Zellweger tem sido elogiada pela composição que faz da atriz Judy Garland, neste drama biográfico feito a pensar na próxima temporada de prémios. A estrela de ‘O Feiticeiro de Oz’ prepara-se para dar uma série de concertos, no inverno de 1968. Com a voz enfraquecida, a estrela compensa com entrega e intensidade dramática.Ambiciosa produção portuguesa, que foi rodada em Seia, Viseu, São Pedro do Sul e Paços de Ferreira. Neste regresso ao passado antes de Cristo, o herói lusitano (Alexandre Oliveira) é retratado desde os tempos em que era um simples pastor até à liderança na guerra contra os invasores romanos e ao consequente assassinato.