Wim Mertens celebra carreira de 40 anos em Portugal

Começou por se distinguir como musicólogo e produtor de rádio, mas rapidamente percebeu que o seu contributo para a música tinha de ser mais efetivo e em 1980 lançou o primeiro disco, ‘For Amusement Only’, um trabalho eletrónico que usava exclusivamente sons de máquinas de flippers.De lá para cá, o músico belga construiu uma carreira de prestígio e um estatuto de culto que agora vem assinalar em Portugal. São quarenta anos de percurso que se traduzem em dois espetáculos imperdíveis, dia 29 na Casa da Música, no Porto, e dia 2 de fevereiro no CCB, em Lisboa.As apresentações, que estão incluídas numa digressão mundial, contarão com a apresentação do CD quádruplo ‘Inescapable’, lançado em novembro do ano passado, que reúne 61 composições, entre marcos do seu percurso de 40 anos, gravações ao vivo de alguns dos seus mais aplaudidos clássicos e peças inéditas.Cantor, compositor, pianista e violonista, Wim Mertens nasceu em Neerpelt, na Bélgica, a 14 de maio de 1953, tendo lançado cerca de 60 álbuns ao longo da carreira. Distinguiu-se por uma versatilidade ímpar, do seu material mais acessível e comercial para ensemble aos solos para piano e composições para canto, passando pelas composições experimentais.