Woody Allen e ‘A Grande Maçã’ voltam a cruzar-se no cinema

OUTRAS ESTREIAS

Tardou, mas chegou. Foi preciso esperar mais de um ano para ver ‘Um Dia de Chuva em Nova Iorque’ nas salas de cinema portuguesas.Já em exibição, esta comédia romântica esteve emprateleirada largos meses devido a desavenças entre Woody Allen e a Amazon, que travou a exibição do filme na sequência da polémica que levou o cineasta a enfrentar novas acusações (nunca provadas) de abuso sexual de menores por parte da filha adotiva de Mia Farrow quando era criança.Depois de uma batalha legal pelos direitos da obra é tempo de a desfrutar, enquanto exercício de autor que é. Timothée Chalamet é um jovem estudante universitário que combina passar um fim de semana com a namorada (Elle Fanning) em Manhattan.Antes, a jovem tem de entrevistar um realizador de cinema para depois se entregar a um namoro que tem tudo para se desenvolver. No entanto, uma série de contrariedades vão pôr à prova um relacionamento que pode não ser tão prometedor quanto parece.‘Um Dia de Chuva em Nova Iorque’ é filmado com sensibilidade e bom gosto, mas o génio de Allen é quase uma miragem, face a muitos outros filmes anteriores. Há romance e diálogos inteligentes, mas também conformismo e pouca chama neste leve postal ilustrado.Dez anos depois do aplaudido filme que articulava comédia desenfreada com terror protagonizado por zombies, chega a sequela. O elenco original ressurge intacto nesta aventura negra que coloca as personagens de novo a lutarem pela sobrevivência face à omnipresença de mortos-vivos. O veterano Bill Murray também está de regresso.Adaptação moderna do conto de ‘Branca de Neve’, centrada em Claire (Lou de Laâge), uma jovem que trabalha no hotel do pai, mas que tem de enfrentar a terrível madrasta, Maud (Isabelle Huppert). Um dia, a protagonista tem de fugir para escapar à morte, num thriller que procura seguir as coordenadas dramáticas do célebre conto infantil.