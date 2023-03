Aposta da Semana: Benfica com “Fama” e proveito

Esta semana temos Liga portuguesa, Premier League e Liga dos Campeões nas nossas dicas. Começamos pelo campeonato luso e com os jogos dos dois primeiros classificados. O Benfica recebe o Famalicão numa partida em que é amplo favorito, pelo seu poderio, momento de forma, confiança e pouca força do Famalicão fora de casa. Em Chaves, o Porto vai tentar "lamber as feridas" da derrota ante o Gil Vicente, mas a visita a Trás-os-Montes está revestida de diversos perigos.

Em Inglaterra há um clássico intenso entre um Liverpool em crise e um Manchester United motivado, enquanto na Liga dos Campeões voltamos a falar do Benfica e do seu reencontro com o Club Brugge, com um olho também na receção do Chelsea ao Dortmund, do Bayern ao PSG e do Tottenham ao Milan.

Liga portuguesa: nem Luiz Júnior deverá valer ao "Fama"

Sexta-feira, 03 de março, 21h15

Dica: Benfica e acima de 2,5 golos. As águias marcam média de 3,2 golos em casa. Famalicão sofre 1,8 golos fora.

O Benfica entra em campo já esta sexta-feira, em casa, ante o Famalicão, uma vez que na próxima terça-feira recebe o Club Brugge na Liga dos Campeões – também temos dica para esse jogo. Após fugir à concorrência na última jornada, os benfiquistas deverão entrar em campo supermotivados e sem pensarem em demasia na receção aos belgas, mais ainda tendo em conta que venceram a primeira mão. Por isso, o Famalicão não deverá ser adversário à altura dos encarnados.

O Fama é, aliás, apenas o 15.º classificado da Liga portuguesa. Contando somente os jogos fora, o Famalicão apenas ganhou duas deslocações e empatou outras tantas (em 11) e sofre, em média, 1,8 golos fora de portas. O Benfica, por seu turno, soma dez triunfos em 11 jogos na Luz, apenas um empate, e marca 3,2 golos por jogo ante o seu público. Nem a grande forma do guardião Luiz Júnior deverá impedir vitória da águia e com mais de 2,5 golos. A odd Betclic está muito boa.

Liga portuguesa: Porto em terapia em Trás-os-Montes

Sábado, 04 de março, 20h30







Dica: Porto ou empate e abaixo de 3,5 golos. Dragão tem jogos fora como calcanhar de Aquiles, até nos golos.

O Porto é a força que se conhece, mas este jogo em Chaves surge numa altura perigosa, logo após a surpreendente derrota caseira com o Gil Vicente, na qual perdeu dois jogadores por expulsão (João Mário e o fundamental Uribe), os quais não poderá utilizar na jornada 23. Será um dragão a tentar lidar com estes "fantasmas" e também de olho na receção ao Inter de Milão na Liga dos Campeões, tendo de recuperar de uma desvantagem de 1-0.

Assim, este será, certamente, um jogo de muitas armadilhas para os azuis e brancos que, embora goleadores, só fazem 1,6 golos fora de casa. Além disso, os dragões empataram três jogos e perderam uma de 11 deslocações. O Porto é, ainda assim, favorito, ante um Chaves que, em casa, tem os seus problemas (só duas vitórias). O empate é um perigo real e é pouco provável que haja chuva de golos. A odd Betclic está boa demais para desaproveitar.

Premier League: United com tudo para "atropelar" Liverpool

Domingo, 05 de março, 16h30

Dica: Manchester United ganha. Liverpool em crise profunda, red devils em grande forma.

Os altos e baixos do Liverpool na Liga inglesa, e até na Liga dos Campeões (onde foi goleado pelo Real Madrid por 5-2, em Anfield), apontam a uma oportunidade histórica para o United regressar às vitórias no reduto do seu velho rival – onde não ganha desde 2016. Em casa, os comandados de Jürgen Klopp têm a sua força, com sete vitórias em 11 encontros, mas o registo do United longe de Old Trafford é muito bom.

Os pupilos de Erik ten Hag são a terceira melhor equipa da Premier League fora de portas, onde venceu metade dos encontros, incluindo três dos últimos cinco, e acabou de conquistar a Taça da Liga. É de esperar um United altamente motivado em Anfield e a explorar a instabilidade emocional dos reds. Não olhámos a "despesas" com a odd Betclic para vitória dos visitantes, que está bombástica.

Liga dos Campeões: Águia sem piedade do espantalho

Terça-feira, 07 de março, 20h00

Dica: Benfica e acima de 1,5 golos. Águia mais forte que o Club Brugge e com média de 2,6 golos por jogo na Champions.

O triunfo dos encarnados na Bélgica foi claro e não sofreu contestação. Pode argumentar: "Ah e tal, mas isto é a Liga dos Campeões." É verdade, mas a má forma do Club Brugge não acontece apenas na Europa. Na Liga belga, por exemplo, ganhou somente dois dos últimos 12 encontros, com oito empates e duas derrotas pelo caminho, e na Champions não vence há quatro desafios (duas derrotas).

O Benfica, por seu turno, motivado pelos últimos resultados e a vantagem na tabela a nível interno, deverá jogar solto, sem misericórdia ou medo do seu visitante – e do seu espantalho –, com olhos postos nos quartos de final. Os homens da Luz marcaram uma média de 2,6 golos por jogo na prova esta temporada e a odd Betclic para mais de 1,5 golos está alta. É de aproveitar.

Liga dos Campeões: sorriso amarelo no horizonte dos blues

Terça-feira, 07 de março, 20h00

Dica: vencedor da eliminatória - Dortmund. Alemães venceram a primeira mão (1-0) e Chelsea não ganha "a ninguém".

O milionário Chelsea, gastador de rios de dinheiro em jogadores – como Enzo Fernández –, ganhou dois dos últimos 12 jogos. Repetimos, apenas dois triunfos em 12 encontros em todas as competições e com registo de seis derrotas. Tanta estrela tem valido de pouco aos londrinos, tal como aconteceu na Alemanha, na primeira mão, na qual o Dortmund venceu por 1-0.

Nem nos jogos em Stamford Bridge os blues têm mostrado uma melhor cara. Perante esta realidade, começa a ser difícil de acreditar que a formação inglesa consiga dar a volta à eliminatória, mesmo com uma desvantagem tão curta. É que o Dortmund está na melhor fase da temporada e vai numa série de nove vitórias consecutivas em todas as competições.

Liga dos Campeões: fator Messi-Mbappé deve garantir golos

Quarta-feira, 08 de março, 20h00

Dica: as duas equipas marcam. Poderio ofensivo das duas formações deverá garantir golos de ambos os lados.

A primeira mão terminou com vitória do Bayern em Paris. É verdade que o PSG não marcou, mas fez por isso. Agora, na visita a Munique, o PSG não tem outro remédio senão acionar o poderio dos seus melhores jogadores, nomeadamente Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Os bávaros, é certo, sofreram apenas dois golos na Liga dos Campeões 22/23, e logo no mesmo jogo, mas o emblema gaulês só por uma vez não faturou, precisamente na partida entre os dois emblemas, há duas semanas. É de esperar que as duas equipas marquem pelo menos um golo cada, visto que o Bayern fez em média 2,7 tentos e o PSG 2,3 até ao momento. A odd Betclic concorda com esta ideia.

Liga dos Campeões: cantos como efeito colateral

Quarta-feira, 08 de março, 20h00

Dica: mais cantos na 1.ª parte - Tottenham. Spurs vão partir com tudo para o ataque e em Itália tiveram oito cantos contra três.

Este jogo é de tripla. O Milan venceu a primeira mão por 1-0, num jogo em que foi mais perigoso, mas no qual os ingleses até tiveram mais bola e atacaram mais. Em Londres, é de esperar que o Tottenham comece a partida ao ataque, para tentar reverter a desvantagem magra, e isso terá consequências.

Este facto deverá promover um maior número de pontapé de cantos para o lado anfitrião. Aliás, em Milão, os spurs usufruíram de oito, contra apenas três dos transalpinos, e tudo indica que a tendência se manterá na próxima

quarta-feira. Nada aponta para que tal não aconteça logo no primeiro tempo. A lógica é tão sólida que espanta a odd Betclic tão elevada.