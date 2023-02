Aposta da Semana: Benfica e Porto têm jornada doce?

A jornada da Liga portuguesa logo a seguir ao regresso da Liga dos Campeões traz dois jogos com o potencial de serem doces para Benfica e Porto. Os dragões recebem o Rio Ave, carrasco dos campeões na primeira volta, mas frágeis fora de casa. Já as águias jogam na Luz com um Boavista que tem mostrado debilidades defensivas fora de portas. Tarefa fácil para os dois grandes?

Em Inglaterra, o Arsenal terá um teste contra um "Villão" que assusta pouco no seu reduto. Uns dias depois, na Liga dos Campeões, vamos ter uma reedição da final da época passada, mas com um dos emblemas a mostrar pouca saúde em 2022/23.

E atenção que, do outro lado do Atlântico, temos jogo All Star da NBA. Vão perder as excelentes odds?

Liga portuguesa: Porto em busca da vingança

Sábado, 18 de fevereiro, 20h30

Dica: Porto marca em ambas as partes. O dragão marcou nas duas metades em 89% dos jogos em casa.

Acabadinho de vencer em Alvalade e de consolidar a perseguição ao Benfica, o Porto recebe uma das equipas que mais dificuldades têm sentido fora de casa. O Rio Ave apenas venceu uma vez como visitante e parece pouco provável que consiga tirar o sono ao dragão, equipa que faz em média 3,3 golos por jogo perante o seu público na Liga e que marcou nas duas partes em 89% das partidas do seu reduto.

Aos vila-condenses – que até bateram o Porto na primeira volta, por 3-1, no Estádio dos Arcos, numa das duas únicas derrotas dos azuis e brancos – resta tentar minimizar os previsíveis estragos e evitar o naufrágio, mas o facto de terem chegado em desvantagem ao intervalo de 40% das deslocações esta época não augura nada de bom. A odd Betclic para esta dica está bem apetecível.

Liga portuguesa: águia com pantera bem domesticada

Segunda-feira, 20 de fevereiro, 21h15

Dica: Mais de 2,5 golos. Nove dos dez jogos do Benfica em casa tiveram mais de 2,5 golos.

O Benfica segue líder e nem a saída de Enzo Fernández para o Chelsea parece ter abrandado o ritmo e a sede de vitória dos encarnados. Perante a persistente perseguição do Porto, as águias não têm outra solução a não ser ganhar. Com praticamente todo o plantel à disposição, o triunfo benfiquista é quase certo, perante um Boavista que perdeu cinco das duas últimas seis deslocações – e que não ganha na Luz desde 1999.

O Benfica marca, em média, 3,2 golos por jogo, no Estádio da Luz, a contar para a Liga portuguesa, e nove dos seus jogos em casa tiveram mais de 2,5 golos. Aliás, sete deles tiveram mais de 3,5. Os axadrezados sofrem 1,8 nas suas deslocações pelo que… é fazer as contas e olhar para a excelente odd Betclic.

Premier League: Gunners sem medo do "Villão" de Birmingham

Sábado, 18 de fevereiro, 12h30

Dica: Arsenal ou empate e mais de 1,5 golos. Gunners são a melhor equipa da EPL fora, em que oito dos seus 11 jogos tiveram mais de 1,5 golos.

Nem com Unai Emery o Aston Villa melhorou verdadeiramente os seus resultados em casa, onde venceu cinco e perdeu quatro dos seus 11 jogos. Perante o seu público, o Villa sofre uma média de 1,4 golos por jogo e o histórico não favorece os anfitriões, que ganharam apenas duas vezes ao Arsenal em casa desde o virar do século (precisamente em 2020 e 2021).

Os gunners dão-se bem com os ares de Villa Park e são a melhor esquipa da Premier League fora de casa esta temporada, com apenas um empate e dois desaires em 11 deslocações. E marcam, em média, 1,8 golos por jogo.

Já é lisonjeiro para os da casa precavermos a dica com a possibilidade de empate, mas o favoritismo é londrino, e com mais de 1,5 golos. A odd Betclic é de aproveitar, perante estes dados.

Liga dos Campeões: reds e merengues gostam de marcar

Terça-feira, 21 de fevereiro, 20h00

Dica: Ambas marcam. Liverpool e Real Madrid marcaram em todos os jogos da fase de grupos.

Nem Salah, nem Darwin, nem Firmino. Ninguém parece pegar na liderança de um Liverpool à deriva, para o recuperar como uma das mais fortes formações de Inglaterra e da Europa. A temporada dos reds está a ser para esquecer, salvando-se os jogos em casa e a maior motivação nos palcos da Champions.

O adversário neste jogo é o Real Madrid, campeão em título, numa repetição da final da época passada. Na altura o Liverpool criou muito perigo, mas esbarrou numa muralha chamada Thibaut Courtois, que segurou o 1-0 até ao fim, mas desta feita os ingleses não apresentam nem metade da saúde de então. Ainda assim, em casa marcam quase sempre golos, mas também sofrem. Por seu turno, o Real dá-se bem nos jogos em Inglaterra e gosta sempre de marcar os seus golinhos.

NBA All Star Game: LeBron com as melhores muletas

Segunda-feira, 20 de fevereiro, 00h30

Dica: Team LeBron ganha. A equipa da estrela dos Lakers terá Nikola Jokic e Luka Doncic a fazerem estragos.

Os jogos All Star da NBA são sempre difíceis de prever quanto ao vencedor. Team LeBron e Team Giannis defrontam-se na madrugada de 19 para 20 de fevereiro e, se Giannis Antetokounmpo é apontado por muitos como favorito ao título de MVP (que ganhou em 2021), a verdade é que, mesmo com as ausências de Stephen Curry (All Star MVP de 2022) e Zion Williamson, ambos lesionados, a formação de LeBron terá o contributo do espetacular Luka Doncic, estrela dos Dallas Mavericks, e de Nikola Jokic (Denver Nuggets), MVP das duas últimas temporadas da NBA.

Assim sendo, e mesmo com LeBron a não mostrar já as qualidades de outros tempos para lutar pelo galardão de MVP, a formação de James, da Conferência Oeste, parece mais apetrechada para sair desta partida com o maior número de pontos.