Aposta da Semana: Leão só tem uma hipótese. Ou ganha ou ganha na Dinamarca

Com o empate em Alvalade frente ao Midtjylland, o Sporting tem de ir à Dinamarca arrancar uma vitória, sim ou sim. Acreditamos que os leões vão com tudo para vencer e não só a formação lusa é melhor que o rival nórdico, como os dados dão esperança às ambições leoninas. Mas há mais. Este jogo acontece numa sequência de dias que terá a visita do Benfica a Vizela e a receção do Porto ao Gil Vicente, em mais um capítulo da maratona da corrida ao título da Liga portuguesa.

Por Inglaterra vamos ter embate entre duas equipas com grande "pegada" lusitana, Fulham e Wolverhampton. Já o Arsenal vai querer vingar-se, com muitos golos, da derrota que averbou em casa do Everton. Em Itália, a Roma de José Mourinho, em boa forma, visita o último classificado da Serie A. Os dados estão lançados. Percebe de bola? Então confira os dados seguintes.

Liga Europa: É bom que o leão tenha aprendido a lição

Quinta-feira, 23 de fevereiro, 17h45

Dica: Sporting ganha. Dinamarqueses débeis em casa deverão dar espaços na retaguarda.

O jogo da primeira mão em Alvalade não deixou uma boa imagem dos leões na Liga Europa. Uma má exibição global e um erro de Adán não permitiram mais do que um empate 1-1 – este conseguido já nos últimos instantes com um golo de... Coates. No entanto, ficou a ideia de que, num dia normal, a formação portuguesa teria garantido uma vitória mais ou menos tranquila.

Lição aprendida, esperamos. O Sporting tem, já esta quinta-feira, a possibilidade de garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa em casa do rival dinamarquês. A equipa de Rúben Amorim é, reconhecidamente, uma formação que gosta de explorar os espaços e as debilidades defensivas alheias e o Midtjylland, em casa, é fraco. Em nove jogos em casa na Liga interna, o Midtjylland só ganhou duas vezes e já perdeu quatro, com somente oito golos marcados e 13 sofridos. É afiar as garras e deixá-los KO. A odd Betclic é muito, muito boa.

Premier League: Tantos portugueses em campo só pode dar espetáculo. Certo?

Sexta-feira, 24 de fevereiro, 20h

Dica: Ambas marcam. Só quatro de 12 jogos do Fulham em casa não tiveram golos das duas equipas.

O mui português Fulham recebe o mui lusitano Wolves. Quem gosta de torcer por equipas que têm muitos compatriotas vai ter o coração dividido. Os londrinos, de Marco Silva, João Palhinha e Cédric Soares, estão a fazer um excelente campeonato, tendo ganho metade dos 12 encontros que realizaram em casa, com uma média de 1,7 golos marcados e 1,3 sofridos. Os encontros do Fulham no seu reduto são, assim, pródigos em golos de ambos os lados.

Já o Wolves – de… bom são muitos portugueses para enumerar – só ganhou duas de 11 visitas e é permeável defensivamente. Tem 1,6 golos sofridos por jogo nas suas visitas e só marca 0,7 golos. Mas atenção que 67% dos jogos do Fulham em casa tiveram tentos dos dois lados e é para aí que nos viramos.

Liga portuguesa: Benfica sem ataques de nervos em Vizela

SSábado, 25 de fevereiro, 20h30

Dica: Benfica marca primeiro na primeira parte. Águias marcaram primeiro em oito de dez jogos fora e chegaram a ganhar ao intervalo em metade.

A maratona da corrida para o título está a entrar na sua fase decisiva, como se notou no último jogo do Benfica, ante o Boavista. Pressionados pelo triunfo do Porto, os encarnados mostraram-se ansiosos em busca da vitória, algo que conseguiram apesar da exibição menos esclarecida. Desta feita, os lisboetas jogam primeiro do que os dragões, em casa do Vizela, e com tempo durante a semana para preparar bem este jogo.

Assim, o favoritismo dos da Luz ganha um ímpeto maior. É esperado que o Benfica tenha mais paciência, pressione bastante e vença esta partida. Além de marcar 1,9 golos por jogo fora, só sofre 0,4 golos. O Benfica chegou ao intervalo em vantagem em metade das suas deslocações e marcou primeiro em 80% das suas visitas. A odd Betclic está imperdível.

Liga portuguesa: Dragão destinado a ver golos

Domingo, 26 de fevereiro, 20h30

Dica: Mais de 2,5 golos. O dragão marca 3,1 golos por jogo em casa na Liga e o Gil faz 1,2 fora.

O Porto joga o segundo encontro seguido em casa. O próximo adversário é o Gil Vicente. Na última visita aos campeões nacionais para a Liga, na época passada, o Gil empatou 1-1, mas esta temporada já perdeu 2-0, em encontro da Taça da Liga. Não se espera outra coisa que não a vitória dos azuis e brancos e com golos para abrilhantar a festa.

Os da Invicta marcam, em média, 3,1 golos no seu reduto no campeonato. Por si só, este registo sustenta a dica, mas acrescenta-se a este um outro número, o facto de o Gil Vicente marcar 1,2 fora de portas, ter faturado em 80% das deslocações e ter nos seus quadros um dos melhores marcadores da Liga, Fran Navarro. Mesmo que o Porto esteja desinspirado, podemos contar com os minhotos para ver golos.

Serie A italiana: Com ou sem "Creme", a vitória é de Mourinho

Terça-feira, 28 de fevereiro, 17h30

Dica: Roma ganha e menos de 4,5 golos. Equipa de Mourinho favorita, mas nenhuma das suas deslocações teve mais de 4,5 tentos.

A Roma está num bom momento e subiu ao terceiro lugar da Serie A na última jornada. Nem sempre a equipa de José Mourinho vence com brilhantismo e a abordagem pragmática tem poucos adeptos. Mas, os resultados estão a aparecer.

Os romanos visitam agora a Cremonese, equipa que ocupa o último posto da tabela, sem qualquer triunfo, e que perdeu os quatro últimos encontros em casa. Assim, a formação da capital é favorita, apesar de, em 12 deslocações, só ter vencido metade. Quanto a golos, a lógica é simples. Em nenhuma das visitas da Roma houve mais de 4,5 golos marcados, e não é de esperar que os pupilos do técnico português desatem a marcar desenfreadamente.

Premier League: Desforra ao alcance do Arsenal

Quarta-feira, 01 de Março, 19h45

Dica: Arsenal e acima de 2,5 golos. 82 porcento dos jogos dos gunners em casa tiveram mais de 2,5 golos.

Ainda há poucas semanas o líder da Liga inglesa, o Arsenal, foi perder por 1-0 em casa do Everton. O calendário da Premier League tem destas coisas e os dois conjuntos defrontam-se já na próxima quarta-feira em Londres. Aqui, os gunners não deverão ter piedade dos homens de Liverpool e espera-se vingança do desaire recente.

Acontece que só uma vez o Everton não sofreu golos fora esta temporada, só uma vez o Arsenal não marcou no Emirates e a média de golos apontados por jogo em casa é de 2,5 golos, enquanto os visitantes sofrem 1,5 golos. Estão reunidos os ingredientes para um triunfo londrino e num desafio com mais de 2,5 golos. A odd Betclic está de loucos.