12 melhores casas de apostas legais em Portugal em 2023

As casas de apostas têm acompanhado a evolução do setor e oferecem cada vez mais serviços. Podemos assistir a jogos em direto, fazer cash out das apostas e até contar com ferramentas de inteligência artificial que ajudam na construção de múltiplas.

A equipa do casasdeapostasonline.pt experimentou todas as casas de apostas legais em Portugal e vai ajudá-lo a fazer os melhores palpites.

12 melhores casas de apostas em Portugal

O primeiro passo antes de fazer qualquer escolha é certificar-se de que opta por casas de apostas legais em Portugal. Ou seja, que tenham o selo do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade responsável por regular o jogo online em Portugal.

O passo seguinte é ter em atenção onde estão as melhores ferramentas de apoio ao apostador. É aqui que a equipa do Casas de Apostas Online pode ajudar:

1. Solverde.pt: melhor diversidade de promoções

2. Betano: melhor site de apostas desportivas

3. ESC Online: melhor bónus sem depósito em apostas desportivas

4. Luckia: melhor na interação nas redes sociais

5. Bacana Play: melhores inovações de casino online

6. Betclic: melhor aposta sem risco no registo

7. Pokerstars: mesas multijogadores de blackjack e roleta

8. Casino Portugal: a casa de apostas com depósitos mais baixos

9. 888 Casino: melhor oferta de jogos exclusivos

10. Bwin: melhores ferramentas de apoio na construção de múltiplas

11. Placard.pt: vários tipos odds reforçadas

12. Nossa Aposta: melhor oferta de free spins

1. Solverde.pt : melhor diversidade de promoções

Vantagens:

• Ofertas de odds reforçadas (Power Odds)

• Apostas grátis em várias modalidades

• Casino online português com mais jogos (2000+)

Aspetos a melhorar:

• Cash out indisponível

A sua experiência começa com freebets de 30€, assim que introduz o código promocional “CAO20” no primeiro depósito. Há ainda mais promoções para usufruir, nas quais pode ganhar apostas grátis em eventos de várias modalidades, como o basquetebol e o ténis.

É na Solverde que encontra a maior oferta de jogos em casinos online, com mais de 2000 títulos. Mas nas apostas desportivas não dececiona, a começar pela oferta de Power Odds, que são cotas reforçadas em alguns eventos selecionados.

O futebol é a modalidade que tem mais opções de apostas. E antes de apostar num dos mais de 140 mercados, entre eles o handicap asiático, pode consultar o painel de estatísticas com dados completos sobre os intervenientes em cada evento.

Também é fácil encontrar os jogos em que quer dar o seu prognóstico através do motor de busca e pode também marcar as suas competições favoritas, através do ícone da estrela.

Vantagens:

• Ganha freebets se completar missões propostas pela Betano

• Ferramenta para ajudar a construir apostas múltiplas (Bet Mentor)

• Live stream e jogos com odds aumentadas (SuperOdds)

Aspetos a melhorar:

• Não pode apostar no mercado de handicap asiático

Dê o pontapé de saída com uma aposta grátis de 5€, inserindo o código promocional “CAOPT”. Quando fizer um primeiro depósito, usufrui também de um bónus de 50% até 50€.

A equipa do Casas de Apostas Online não tem dúvidas de que a Betano é o melhor site de apostas desportivas em Portugal. Além das odds altas, aqui encontra um conjunto de ferramentas que facilitam a vida do apostador, como o Bet Mentor, que é um auxiliador para apostas múltiplas, de acordo com o que pretende gastar e ganhar.

Mas as inovações desta marca não ficam por aqui. Há ainda Super Odds em vários eventos e pode completar uma série de missões, que, depois de concluídas, permitem ganhar freebets. Pode ver jogos em direto no live stream e fazer cash out, quando a aposta não estiver a correr bem.

Esta é uma das casas de apostas online com o maior número de mercados. Por exemplo, num jogo da Premier League (futebol) tem mais de 200 opções e na NBA (basquetebol) mais de 500.

Vantagens:

• Handicap asiático entre os mercados disponíveis

• Odds reforçadas em apostas múltiplas (Opti Odds)

• Único site de apostas em Portugal com desporto, casino e póquer

Aspetos a melhorar:

• Só pode fazer levantamentos por transferência bancária

Podemos dizer que a ESC Online é a mais completa das casas de apostas legais em Portugal. Isto porque é única com desporto, casino online e póquer. E, após colocar o código promocional CAOPT, tem um bónus sem depósito de 10€ à sua espera, para começar a jogar sem risco.

Além desta oferta, a equipa do Casas de Apostas Online acredita que existem outros fatores que o vão prender. Por exemplo, na maioria das suas apostas múltiplas pode ver as suas odds reforçadas, graças às Opti Odds. Quanto mais seleções, maior é o aumento das odds.

Os fãs de futebol podem contar com mais de 100 mercados neste desporto, entre o handicap asiático. Nas apostas ao vivo, pode contar com o live stream para palpites mais precisos e o cash out está disponível para recuperar parte do investimento numa aposta que correu mal.

Antes de apostar, consulte o painel de estatísticas, onde tem informações sobre os jogos mais recentes dos clubes presentes nos eventos.

Vantagens:

• Filtros de pesquisa por softwares, temas e linhas de pagamento

• Seguidores nas redes sociais têm bónus exclusivos

• Jogar casino grátis sem estar registado (versões demo)

Aspetos a melhorar:

• Não tem blackjack nem roleta

A Luckia é uma das poucas casas de apostas online a oferecer bónus nas redes sociais. Só basta seguir a marca para ter acesso a promoções exclusivas. Claro que também recebe um bónus de registo até 500€ (dividido por três depósitos). Para usufruir da oferta, basta colocar o código promocional “CAOPT”.

Os jogos podem ser encontrados de forma simples através de filtros de pesquisa por software, temáticas, linhas de pagamento, novidades e populares. E a maioria dos títulos são jogados gratuitamente, através da versão demo.

Outro mecanismo útil é que, quando termina de jogar uma das máquinas disponíveis, é informado de quanto gastou e ganhou. Assim tem um maior controlo sobre as suas finanças.

Este é um site de apostas apenas com slots, que são desenvolvidas por alguns dos melhores fornecedores do setor, como a NetEnt, NextGen e Wazdan

Vantagens:

• Um dos poucos sites de apostas em Portugal com roleta americana

• Indicação de quais os jogos que estão a dar mais prémios (Hot/Cold)

• Clube de fidelização com várias recompensas (Clube VIB)

Aspetos a melhorar:

• Poucos métodos de pagamento

Para começar a girar as máquinas desde o dia 1, estão à sua espera 20 free spins e ainda um bónus de boas-vindas 100% até 250€ no primeiro depósito. Para o usufruir, só tem de colocar o código promocional “CAOPT1”.

Quando entrar na Bacana Play, a equipa do Casas de Apostas Online acredita que vai ficar fascinado com o design jovem e dinâmico. Além disso, os filtros de pesquisa são por software, volatilidade, linhas de pagamento, entre outras opções que ajudam a encontrar os jogos que queremos.

Os fãs de slot machines são informados de quais os jogos que estão a dar mais prémios na ferramenta hot/cold. As hot são as que estão a distribuir mais prémios, enquanto as cold não estão a render.

Esta é também uma das poucas casas de apostas legais em Portugal com roleta americana e também encontra uma versão de roleta europeia. Já os apreciadores de blackjack, podem desfrutar de duas mesas.

Vantagens:

• Mais de 200 mercados em jogos de futebol

• Linha que avalia o risco das apostas

• Odds reforçadas, live stream e cash out

Aspetos a melhorar:

• Sem ferramentas para auxiliar nas apostas múltiplas

Quando se registar, não tem de se preocupar muito com a sua primeira aposta. Isto porque é oferecida uma aposta sem risco até 50€ para utilizar no seu primeiro palpite.

A Betclic foi a pioneira em Portugal por ter sido a primeira casa de apostas legal e tem estado à altura dessa responsabilidade pelas ferramentas que oferece aos apostadores. Pode ver jogos na Betclic TV (live stream), fazer cash out ou usufruir de dois tipos de odds reforçadas: Odds com Boost e Multi +.

Existem ainda outros mecanismos que auxiliam o utilizador, como uma linha que avalia o risco de uma aposta, um motor de pesquisa por equipas, competições e modalidades. Além do painel de estatísticas com dados sobre os intervenientes no evento.

No que concerne a mercados, existem mais de 200 opções nos jogos de futebol da Premier League e algumas alternativas interessantes, como o “Resultado Sem Empate”. Caso tenha dúvida de como funciona o mercado, clique no botão “?” e terá uma explicação.

Vantagens:

• Pode participar em torneios internacionais de póquer

• Mesas de roleta e blackjack com multijogadores

• Slots exclusivas fornecidas pela Stars Studio

Aspetos a melhorar:

• Chat ao vivo poderia ser mais eficiente

Para os novos registos, a casa de apostas oferece um aliciante bónus de boas-vindas de 100% até 1000€. Tem de inserir o código promocional “CAOPT” no primeiro depósito para o receber. Aproveite também as regalias do programa de fidelização PokerStars Rewards, com ofertas frequentes de bónus e free spins.

Apesar de ser uma referência internacional no póquer online, a PokerStars é também ideal para quem procura uma boa página de casino online e conta com slot machines exclusivas, desenvolvidas pela Stars Studio.

Já nos jogos de mesa, conta com uma particularidade que não existe em outras casas de apostas em Portugal: salas multijogadores de roleta e blackjack, que permitem jogar ao mesmo tempo que outros apostadores, dando uma sensação de casino ao vivo.

Qualquer que seja o tipo de jogo que escolher, tem sempre uma informação prévia sobre a percentagem de RTP e também aposta mínima e máxima. Assim, já sabe quanto pode gastar e qual a probabilidade teórica de ter algum ganho.

Vantagens:

• Depósitos a partir de 1€

• Possibilidade de juntar várias apostas no mesmo evento (Bet Builder)

• Única casa de apostas em Portugal com bacará

Aspetos a melhorar:

• Não disponibiliza live stream nem cash out

Esta é a casa de apostas com depósito mínimo mais baixo, mas nem precisa de depositar para começar a jogar. Isto porque recebe uma freebet de 5€ no registo.

Depois, pode usufruir de boas ferramentas de apostas desportivas, como o Bet Builder, que permite fazer mais do que uma aposta no mesmo evento. Já no Combo Bet, encontra odds reforçadas em mercados específicos.

Para não perder tempo à procura de um evento, guarde as suas equipas, competições e até mesmo atletas favoritos, numa secção específica.

Como o nome da marca indica, também encontra uma boa página de casino online e é o único com salas de bacará.

Vantagens:

• Jogos exclusivos desenvolvidos pela 888 Gaming

• Filtros por fornecedor de software e por tema

• Um dos poucos sites legais em Portugal com póquer

Aspetos a melhorar:

• Não tem mesas de roleta

Na 888 Casino encontra slot machines que não existem em outras casas de apostas online em Portugal. Estas são desenvolvidas pela 888 Gaming, um fornecedor de jogos exclusivos. É também uma das poucas marcas legais com póquer online.

Se este pedaço de informação já lhe deu vontade de experimentar este casino, saiba que, ao se registar, tem direito a um bónus sem depósito de 8€. Após o primeiro depósito, recebe outro bónus de 100% até 1000€.

A melhor forma de encontrar o seu jogo preferido é através do motor de busca ou então dos filtros de pesquisa. Este último permite ir diretamente para um fornecedor específico ou então para uma slot de um determinado tema.

Ao inscrever-se na marca, adere também de imediato ao Clube 888, um programa de fidelização que lhe dá acesso a ofertas exclusivas.

Vantagens:

• Duas ferramentas para construir apostas múltiplas

• Várias promoções com freebets

• Live stream e cash out

Aspetos a melhorar:

• Poucas carteiras virtuais nos pagamentos

Os novos apostadores podem contar com uma aposta sem risco até 50€ no primeiro palpite. Depois de registados, há promoções regulares nas quais pode ganhar freebets.

Na Bwin encontra duas ferramentas para o auxiliar na construção de apostas múltiplas. Uma é a “Múltipla Rápida", em que define quanto pretende gastar e ganhar. A segunda é “A Minha Múltipla”, que lhe apresenta um conjunto de sugestões baseadas no seu histórico de apostas.

Alguns dos melhores campeonatos europeus, como o espanhol e o francês, estão disponíveis na Bwin TV (live stream). Se uma aposta não estiver a correr bem, acione o cash out e recupere parte do seu investimento.

É também um dos sites de apostas desportivas com maior oferta de mercados da Liga Portuguesa de Futebol (mais de 130), pois foi o principal patrocinador da prova durante as temporadas 2021/22 e 2022/23.

Tem ainda um motor de busca para procurar competições específicas. Pode guardar as suas equipas de eleição nos favoritos, de modo a perder menos tempo numa próxima aposta.

Vantagens:

• Vários mecanismos para aumentar as odds

• Live stream em jogos de futebol

• Seguro de apostas em alguns eventos

Aspetos a melhorar:

• Não tem bónus de boas-vindas

No Placard, encontra várias ferramentas em que pode usufruir de odds reforçadas. Elas são Odds Boost, Odds Boost Max, Grandes Odds e Combi +. Conte também com o Multisafe, um seguro de apostas disponível em alguns eventos e no qual pode receber uma freebet de 5€, se falhar um palpite.

Esta marca tem vindo a oferecer cada vez mais modalidades, que podem ser pesquisadas no motor de busca. Para facilitar futuras apostas, pode também guardar as suas competições favoritas.

Os fãs de futebol podem ainda contar com um serviço de live stream. Nesta ferramenta, além de o auxiliar nas apostas ao vivo, assiste em direto a jogos da Liga espanhola e italiana, entre outras provas.

Vantagens:

• Promoções quase todos os dias com prémios em free spins

• Torneios de casino regulares

• Pode jogar grátis nas versões demonstração sem se registar

Aspetos a melhorar:

• Menor oferta de jogos

Ao registar-se começa logo a ganhar. Recebe 25 free spins e tem direito a um bónus até 700€ e 300 rodadas grátis. Mas as ofertas não se ficam por aqui, uma vez que pode usufruir de promoções quase todos os dias, tendo possibilidade de ganhar mais jogadas grátis.

A oferta de jogos é inferior à maioria das casas de apostas em Portugal, no entanto pode jogar slot machines desenvolvidas por alguns dos melhores fornecedores de software, como a iSoftBet, NetEnt e Neogames.

Os fãs de roleta e blackjack não são esquecidos e podem desfrutar de três mesas de cada um destes jogos. Outro ponto positivo é que quase todos os títulos podem ser jogados gratuitamente, através das versões demonstração.

Antes de jogar, tem uma informação sobre a percentagem de RTP de cada título, bem como, no caso das slots, as linhas de pagamento e existência ou não de jackpot.

Como identificar as casas de apostas legais em Portugal?

O primeiro conselho da equipa do Casas de Apostas Online é que opte sempre por casas de apostas legais em Portugal. Estas são muito fáceis de identificar, pois têm o selo do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) no fundo do website.

O SRIJ é a entidade responsável pela regulação do jogo online e, por conseguinte, também é quem atribui as licenças de apostas online no nosso país desde 2015, ano em que passou a haver uma legislação para o setor.

As casas de apostas que querem operar em Portugal passam por um processo de certificação que pode ser longo. Primeiro é feito um pedido ao SRIJ, que avalia se cumprem os seguintes requisitos:

• Ter uma situação contributiva e tributária regularizada em Portugal ou no país em que tem sede;

• Possuir idoneidade, capacidade técnica, económica e financeira;

• Apresentar um projeto de estruturação do sistema técnico que integre as melhores práticas em termos de software e tecnologia exigidos por lei.

As licenças do SRIJ são normalmente atribuídas por três anos e, se tudo correr bem, são renovadas por um período de igual duração.

10 melhores ferramentas nos sites de apostas

As melhores casas de apostas online já apresentam uma série de ferramentas que o ajudam a ter palpites mais certeiros e, por consequência, maiores ganhos.

Saiba quais:

1. Odds reforçadas: a oferta de odds acima da média é sempre valorizada pelos apostadores, que assim têm um ganho maior do que seria inicialmente esperado.

2. Motor de busca e filtros de pesquisa: um motor de busca permite-lhe chegar rapidamente aos eventos que quer apostar. Melhor só se houver um filtro que minimize a busca por competições, modalidades ou odds.

3. Eventos favoritos: veja se a casa de apostas tem alguma opção para sinalizar as suas competições e equipas favoritas. Assim, evita perder tempo cada vez que quer apostar em determinados eventos, bastando ir à sua secção de favoritos.

4. xGoals (Betano): ideal para as apostas ao vivo, indica o número estimado de golos com base nas oportunidades criadas até determinado momento no jogo.

5. Seguro de aposta: paga um valor extra na aposta para ter uma pequena garantia de que não perde a totalidade do que apostou. Algumas marcas têm esta ferramenta em apostas múltiplas e recebe o dinheiro do seguro se falhar um só palpite.

6. Auxílio na construção de múltiplas: existem vários mecanismos para ajudar a construção de apostas múltiplas. Basta indicar quanto quer ganhar e gastar e a ferramenta escolhe os melhores palpites por si.

7. Bet Builder: serviço que combina dois mercados de um evento em uma só aposta. Por exemplo, pode apostar que o Benfica ganha o jogo e terá mais cantos no jogo.

8. Painel de estatísticas: consulte todos os dados antes de finalizar um prognóstico. As casas de apostas têm um painel com a forma recente das equipas, bem como os principais marcadores.

9. Live stream: permite ver jogos em direto nas casas de apostas. Além disso, é um excelente auxílio nas apostas ao vivo, uma vez que tem uma melhor perceção do que se está a passar no evento.

10. Cash out: porque nem sempre as apostas correm bem, esta ferramenta permite recuperar parte do seu investimento, encerrando a aposta antes do final do jogo.

Estes são alguns dos mecanismos que podemos encontrar em casas de apostas e que elevam a experiência dos apostadores. Entre as que a equipa do Casas de Apostas Online experimentou, destaca a Bet Mentor, que auxilia a construção de apostas múltiplas na Betano:

• Bet Mentor: indique quanto pretende apostar e quanto quer ganhar em uma aposta múltipla. A ferramenta faz a pesquisa por si e indica-lhe as melhores odds dentro dos parâmetros pretendidos.

5 principais motivos para jogar em casas de apostas online

Se ainda não sabe se deve jogar nas casas de apostas online, a equipa deixa cinco motivos pelos quais deve ter essa experiência.

1. Recebe bónus e usufrui de promoções: quando se regista na maioria das casas de apostas tem acesso a bónus e promoções, que lhe permitem construir a sua banca ou dar um primeiro palpite sem risco de perder dinheiro.

2. Aposta em qualquer hora e em qualquer local: não precisa de se deslocar a nenhum mediador de jogos para apostar. Pode fazê-lo a qualquer hora, graças às aplicações móveis desenvolvidas pelas casas de apostas online.

3. Ferramentas que o ajudam a apostar: tem acesso a várias ferramentas que o ajudam a apostar, como o auxílio em apostas múltiplas, o bet builder ou live stream. Este último permite ver um evento em direto ao mesmo tempo que faz apostas.

4. Utilize vários métodos de pagamento e controle o seu jogo: existem várias opções de pagamento, desde os cartões de crédito até às carteiras virtuais. De forma a não correr risco de ficar sem dinheiro ou possíveis dependências, é possível também limitar os seus depósitos e apostas.

5. Dúvidas esclarecidas a todas as horas: felizmente, as melhores casas de apostas têm um apoio ao cliente eficiente e disponível 24 horas, através de um chat ao vivo. Este mecanismo permite esclarecer dúvidas e resolver problemas em poucos minutos.

Notas finais

Quanto maior a oferta, mais difícil é a escolha. Isso acontece em diversas áreas e o setor das casas de apostas online não é exceção, até porque o mercado tem crescido em termos de receitas nos últimos anos e a oferta tem cada vez mais qualidade.

Essa situação tornou os apostadores cada vez mais exigentes, que procuram algo mais do que odds altas.

Perante esta realidade, as marcas procuram cada vez oferecer melhores serviços. Exemplo disso, é encontrarmos várias ferramentas de apoio ao utilizador, como auxílio na construção de múltiplas, live stream e cash out.

O primeiro impacto é sempre importante quando escolhemos o produto. Por isso, os sites de apostas procuram aliciar logo no registo, com uma boa promoção de boas-vindas.

Mas atenção: não se deixe só cativar pelo valor oferecido. Consulte os termos e condições e veja se o bónus tem um rollover exequível de ser transformado em saldo real.

Depois existem questões mais de bastidores que são importantes na escolha da equipa do Casas de Apostas Online. Para começar, certifique-se de que opta por casas de apostas legais em Portugal, ou seja, que tenha o selo do SRIJ. Além disso, as marcas devem cumprir os protocolos de segurança https e SSL, que asseguram que todos os seus dados estão protegidos.

Porque a prioridade das marcas não pode ser apenas o lucro, é importante apresentar mecanismos de proteção do jogador, como a limitação de apostas e depósito. Caso exista um problema de vício de jogo online, a opção de um período de pausa ou autoexclusão tem de estar presente.

Antes de se registar, veja bem como funciona o apoio ao cliente da operadora, principalmente se esta tem um chat ao vivo disponível 24 horas. Consulte também a variedade de métodos de pagamentos e se nenhuma opção cobra taxas de depósitos ou levantamentos.

Como vê, não se pode registar na primeira casa de apostas online que lhe aparece à frente. É verdade que a evolução do setor torna mais difícil a escolha, mas existem diversos fatores que devem ser valorizados antes de uma primeira aposta.

FAQ (Perguntas Frequentes)

1. Como identificar as casas de apostas legais em Portugal?

Procure nas plataformas pelo selo do SRIJ, que é a entidade responsável pela atribuição de licenças em Portugal.

2. Que sites de apostas em Portugal são legalizados?

Betclic, Bwin, ESC Online, PokerStars, Casino Portugal, Solverde, Nossa Aposta, Placard, Luckia, 888, Betano, Moosh, Betway, Bidluck, Bacana Play, Lebull e Golden Park.

3. Quais as melhores casas de apostas em Portugal?

Depende do perfil de cada jogador. Pelas ferramentas disponíveis, escolhemos a Betano. Mas podemos dizer que a ESC Online é mais completa, porque oferece desporto, casino online e póquer.

4. Que tipo de ferramentas posso encontrar num site de apostas desportivas?

Existem vários tipos de ferramentas. A equipa do Casas de Apostas Online destaca as odds reforçadas, auxiliadores de apostas múltiplas, um motor de pesquisa, live stream e cash out.

5. De que forma posso usufruir de bónus nas casas de apostas em Portugal?

A maioria das marcas oferece de forma automática um bónus de boas-vindas quando se regista, mas em alguns casos tem de colocar um código promocional.

6. Quais são os melhores sites de apostas desportivas?

Para o desporto, as melhores opções – de forma geral – são a Betano, Solverde.pt e ESC Online.

7. Tenho de pagar alguma taxa nos pagamentos em casas de apostas?

Felizmente, nenhuma casa de apostas legais em Portugal cobra taxas nos depósitos e levantamentos.

