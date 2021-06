A arte de ocupar os dias

Alguns deles já nasceram com a força do talento em si, mas outros só o encontraram mais tarde, no seio de uma comunidade onde lhes reconhecem o mérito destes trabalhos para que não deixem de dar largas à imaginação.

O terceiro episódio de "Meu Bairro, Minha Rua" foi conhecer os tapetes de arraiolos da Dona Ana Maria que, em conjunto com outras moradoras do bairro, trabalham na sua pequena salinha mas são felizes porque fazem aquilo que gostam.

E daí, navegamos pelas águas do Douro, a bordo dos barcos em miniatura, saídos das mãos de Eduardo Matos, artesão nestas lides, antes ainda de atracarmos na "Gaia dos pequeninos", com as suas peças de mobiliário em miniatura, que René Manuel orgulhosamente nos traz.

Terminamos depois num abraço conjunto a Emanuel, um filho especial que dá a esta mãe escritora muitas histórias para contar. Talentos colocados ao serviço de todos mas também, e acima de tudo, da sua própria felicidade.