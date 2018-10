A conta pacote mais barata, segundo o simulador do Banco de Portugal

Até aqui era missão quase impossível para o comum cidadão descobrir qual a conta pacote mais competitiva do mercado. Mas o novíssimo simulador do Banco de Portugal dá a resposta sem pestanejar.

15:07

A conta pacote mais barata do mercado é do banco Montepio e chama-se 15 em 1 | Serviço Máximo. Custa 2 euros por mês, um total de 24,96€ por ano. Este é o resultado de uma pesquisa simples e rápida no novíssimo simulador de comissões do Banco de Portugal. Mas há uma outra conclusão interessante: é que esta conta pacote também é mais barata quando comparada com muitas contas base (que chegam a custar o dobro ou o triplo) e tem a particularidade de ter mais serviço e mais vantagens para o cliente.

E o que é que esta conta tem?

1. Permite poupar centenas de euros em comissões

Tem 15 vantagens que permitem – tal como atesta o Banco de Portugal – poupar centenas de euros em comissões associadas aos serviços bancários que usamos todos os dias, tais como despesas de manutenção, custos com transferências bancárias, custos e mensalidades com cartões de débito e crédito e outras que os clientes dispensam e não compreendem. Na prática, todos os serviços que os clientes precisam de fazer todos os dias passam a estar incluídos nos 2 euros por mês.

E outra boa notícia: numa altura em que as comissões não param de subir, esta oferta é uma oportunidade para ficar imune a novas subidas, durante 24 meses.

2. Vantagens que vão muito além do dinheiro…

Esta conta pacote é particularmente distinta das outras ofertas quando analisamos as vantagens à lupa.

Basta domiciliar as contas da casa e o banco devolve 5% das despesas domésticas - eletricidade, água, gás, telecomunicações – até 85€ por ano. Em dois anos são 170 euros, ou quase 6 faturas da luz gratuitas, para quem paga cerca de 30 euros por mês. Esta oferta resolve ainda o irritante dos custos cada vez mais altos das transferências bancárias. Aqui são ilimitadas e gratuitas nos canais automáticos, sejam nacionais ou espaço SEPA.

Cartões de débito e crédito são a dobrar, sem custos de emissão e mensalidades. E – cereja no topo do bolo – um cartão de crédito sem juros em 2018, o que significa ter crédito sem ter de pagar mais por isso.

Para as crianças há uma oferta a pensar no futuro: um voucher de 25€ para abrir ou reforçar uma poupança, numa conta em que absolutamente ninguém é esquecido. Com a subscrição do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar, o banco oferece a extensão da proteção para cães ou bicicletas.

3. Uma vantagem que mais ninguém tem

A pensar na qualidade de vida e bem-estar dos clientes, o Montepio dá acesso prioritário às Residências assistidas para seniores Montepio, descontos especiais nas mensalidades e ainda descontos nos Serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário. Cuidados médicos de excelência e um lugar bonito para a reforma fazem desta uma oferta irrepetível, que faz a diferença na vida das pessoas e que custa 2 euros por mês.