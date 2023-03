A espera acabou! A PS5 está de regresso e traz novidades para acompanhar

Podemos confirmar que a PS5 já está disponível em todas as lojas. Depois do recorde de vendas e de ter estado previamente esgotada, a já icónica PS5 está de volta "às prateleiras". Não perca a oportunidade de entrar neste universo impressionante. A porta está aberta para viver experiências extraordinárias.

Com este regresso chegam também títulos exclusivos que não pode perder, o recém chegado PS VR2, que eleva a experiência de realidade virtual para patamares jamais alcançados, o comando revolucionário DualSense Edge e o PS Plus. Mas há mais!

A Sony anunciou que podemos esperar mais exclusivos inéditos que estão mesmo quase a chegar. Nunca foi tão bom fazer parte do universo PS5.

Poderoso PS VR2

Foi feito para todos os jogadores que sonham em poder vivenciar ao máximo a realidade virtual, amplificando assim as capacidades dos gamers com novas formas de jogar e novas sensações.

Quatro funcionalidades do PS VR2 que vão fazer toda a diferença:

1. Gatilhos adaptativos

Permitem experimentar diferentes níveis de força e tensão à medida que se interage com o equipamento e com ambientes no jogo. Desde puxar um arco a esmagar objetos com as mãos ou sentir uma arma bloquear a meio do combate, os gatilhos adaptativos aproximam fisicamente o jogador das ações de jogo para criar uma experiência ainda mais imersiva.

2. Tecnologia Tempest 3D Audio

Permite rodear o jogador de paisagens sonoras incrivelmente realistas. O áudio do jogo adapta-se de forma dinâmica à posição e movimentos de cabeça. Com esta tecnologia pode sentir a presença de uma personagem a sussurrar ao ouvido, localizar aliados e inimigos através dos passos ou tiros e viver o medo crescente de uma ameaça que pode vir de qualquer direção.

3. Reação tátil

Permite sentir reações realistas e detalhadas ao tomar ações no jogo. O jogador pode sentir várias sensações, desde vibrações precisas e subtis a pulsações intensas. Com a reação tátil do PS VR 2, pode saber como é disparar ou acertar com armas diferentes, criar ferramentas, tocar em texturas ambientais diferentes e caminhar em solo instável.

4. Seguimento ocular

Permite interagir de maneira inovadora e realista com o dispositivo PS VR2, capaz de detetar o movimento dos olhos, o que por sua vez otimiza a resposta emocional e expressão melhorada quando conhece outros jogadores.

Os melhores jogos para iniciar a experiência PlayStation VR 2:

• Horizon Call of the Mountain

• Gran Turismo 7

• Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

• Kayak VR: Mirage

• Jurassic World Aftermath Collection

• No Man’s Sky

• The Dark Pictures: Switchback VR

• Moss & Moss: Book I & II

• After the Fall

• Pavlov

• Pistol Whip

• Cities: Skylines VR

• CREED: Rise to Glory - Championship Edition

Jogos de sucesso do PS VR2 que serão lançados brevemente:

• Firewall Ultra

• The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution

• Colosso

• Crossfire: Sierra Squad

• Hello Neighbor: Search and Rescue

Aposta no comando sem fios DualSense Edge

O comando sem fios DualSense Edge é o primeiro comando premium da PlayStation 5 e é, sem dúvida alguma, uma das peças mais importantes para fazer um jogo perfeito.

Esta novidade topo de gama da Sony oferece a vantagem que precisa para explorar uma infindável seleção de jogos e aventuras, com várias funções extras, como ajuste dos gatilhos, analógicos substituíveis, controlos ultrapersonalizáveis e três perfis mutáveis, para que se torne num verdadeiro jogador.

Libertar o poder da PS5 com a PlayStation Plus

Com três novas opções de subscrição do serviço PlayStation Plus, entre na próxima grande aventura com centenas de jogos atuais e claro está os indispensáveis clássicos PlayStation, avaliações por tempo limitado, modo multijogador online, descontos exclusivos para membros e uma série de vantagens adicionais.

Jogar sem limites

A PlayStation 5 permite viajar por mundos de jogo incríveis, embarcar em aventuras sem paralelo e viver experiências virtuais que despertam os sentidos ao mais alto nível e que se confundem com a realidade, graças à velocidade relâmpago, imersão arrebatadora e jogos deslumbrantes.

Com a nova consola podes desfrutar de carregamento de jogos praticamente instantâneos – com um SSD à velocidade da luz –, envolvimento híper profundo com suporte para feedback hepático, gatilhos adaptativos e áudio em 3D, através de altifalantes de TV incorporados ou de auscultadores estéreo analógicos/USB, assim como uma nova geração de jogos PlayStation fenomenais.

Jogos extraordinários e exclusivos da PlayStation Studios

• God of War Ragnarök

• The Last of Us Parte I

Outros blockbusters imperdíveis

• Call of Duty: Modern Warfare II

• EA SPORTS FIFA 23

• Hogwarts Legacy

• Dead Space

• Gotham Knights

Não saia do jogo

Do que está à espera? Aceite o convite da Sony e escape para mundos onde o que anteriormente era fantasia se torna agora palpável, com jogos de realidade virtual cada vez mais avançados.

Entre no universo da PS5 com os exclusivos lançados e fique a par das novidades a chegar no Facebok e Instagram da PlayStation Portugal.

Junta-se à revolução do gaming, não fique para trás no jogo!