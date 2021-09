Agora é mais fácil comprar automóveis usados

Procurar veículos disponíveis para compra; contactar o proprietário; negociar valores; ter em conta a concorrência e evitar a subida de preços; todas estas questões, que complicam o negócio e trazem dores de cabeça acrescidas, podem ficar para trás. Aproximam-se tempos de menor stress para os comerciantes de viaturas usadas.

A verdade é que passa a ser possível adquirir automóveis em segunda mão com maior facilidade e sem grande concorrência. O novo serviço da FleetData vem aproximar os proprietários de veículos aos comerciantes de automóveis, resolvendo um problema já sentido há muito por estes profissionais: a falta de veículos usados disponíveis para venda.

Até agora, para terem acesso a veículos usados, os comerciantes tinham de optar por um dos métodos mais tradicionais, como a compra em leilão, onde é habitual enfrentar alguns obstáculos que acabam por dificultar todo o processo. Falamos dos inúmeros compradores interessados e que podem acabar por fazer subir os preços a que as viaturas são transacionadas, prejudicando o negócio.

A colocação dos habituais papéis nos vidros do carro é outro método igualmente muito utilizado, mas que implica um grande desperdício de recursos (seja papel, impressão ou tempo) e, por outro lado, não garante o contacto efetivo com um proprietário que esteja interessado na venda.

Como tudo se processa

A FleetData recolhe, diariamente, dados estatísticos relativos a milhares de transações de automóveis em Portugal. Estes dados são compilados e depois utilizados para estimar valores de venda de carros usados, com base na média nacional.

Desta forma, torna-se possível dizer quanto vale um determinado veículo usado, em Portugal, para venda ao comerciante.

Com bases nestes dados estatísticos, a FleetData possibilita, aos proprietários de viaturas, uma avaliação gratuita, através do site FleetData ou de alguns sites parceiros.

A avaliação do carro contempla vários fatores como a marca, modelo, versão, ano do veículo e quilometragem média esperada de acordo com a idade do veículo.

Após indicar o valor do carro, para um comerciante de automóveis, o avaliador da FleetData procura saber se o atual proprietário pretende receber propostas de compra da viatura.

Caso o proprietário esteja interessado em vender a viatura, a FleetData irá emitir um alerta para os comerciantes de automóveis parceiros, que poderão contactar os proprietários e concluir o negócio, praticamente sem concorrência.

Conforme explica Luís Ribeirinho, diretor comercial da FleetData, "os contactos que fornecemos são de proprietários de carros residentes em Portugal, que efetuaram a avaliação do seu veículo online. Após saberem quanto vale o seu carro, em média no mercado profissional, os proprietários indicam se querem receber propostas de compra do mesmo. Com a escassez de viaturas usadas que se regista hoje em dia, este serviço será uma mais-valia para os comerciantes de usados", explica.



