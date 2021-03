Albufeira21 Summit: a construir o futuro

A Câmara Municipal de Albufeira anuncia hoje o seu novo posicionamento de marca, tendo como ponto de partida o evento ‘Albufeira 21 Summit’. Esta primeira edição realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de abril e está dedicada ao tema ‘Construção do Futuro’. O evento conta com vários especialistas em áreas como Ação Social, Turismo, Juventude, Cultura, Transição Digital e Estratégia 2030, que vão debater estes temas no âmbito local, regional e nacional.



Albufeira é o segundo maior destino turístico em Portugal, logo após Lisboa. O seu peso é tão grande que este concelho representa por si só cerca de 40% da capacidade do alojamento turístico de todo o Algarve. Depois de um ano de sucessivos confinamentos que provocaram impensáveis quebras nas atividades relacionadas com o turismo, uma indústria fundamental para a região e para o País, e profundas alterações no comportamento individual e coletivo, na forma de viver, de estar e nos conceitos de necessidade e satisfação, o município de Albufeira decidiu que este é o momento de olhar em frente e começar a trabalhar na preparação do futuro próximo, de forma a responder aos desafios que se colocam ao concelho e à região.



Segundo o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, "O Albufeira21 Summit passará também pelas alternativas produtivas e pela modernização estrutural. Incluindo a criação da marca Albufeira, sinónimo de qualidade e garantia, capaz de ajudar ao desenvolvimento da indústria e da agricultura local." A ligação destes dois sectores de atividade aos circuitos de distribuição modernos, nomeadamente o e-commerce, estará na agenda do dia.



José Carlos Rolo reforça que "o summit vai girar em torno da discussão da Estratégia Portugal 2030. Nomeadamente em torno de quatro agendas temáticas centrais para o desenvolvimento da economia, da sociedade e do território de Portugal no horizonte de 2030: pessoas, inovação e desenvolvimento, ambiente e sustentabilidade, futuro, investimento e competitividade. Estes são os eixos da nossa conferência de acordo com a estratégia 2030".



O evento conta com a Cofina como Media Partner. Pode acompanhar o evento em direto, a partir das 11h00, aqui.