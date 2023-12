Alerta vermelho: o vírus silencioso que ameaça o inverno

Em outubro de 2022, as infeções respiratórias desencadearam um aumento de idas aos serviços de urgência1, um cenário que se pode repetir este ano, como apontam indicadores recentes. Essas infeções podem, em casos graves, resultar em sequelas ou até mesmo levar à morte².

Joana Louro, especialista em Medicina Interna, marcou presença no Manhã CM para falar sobre o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), deixando alguns alertas. Veja o vídeo:

A tripla epidemia

A combinação de COVID-19, gripe e VSR, com o aumento simultâneo de casos das três patologias, gerou um impacto inesperado em 20223. Como consequência destes vírus, podem aumentar as hospitalizações e as mortes – sendo que os idosos e as pessoas com comorbilidades estão particularmente expostas ao risco de resultados graves4 –, o que deixa hospitais e sistemas de saúde sob pressão em muitos países, incluindo em Portugal5.

Em caso de infeção por VSR, pessoas com doenças crónicas como asma, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e doenças cardíacas apresentam um risco aumentado de hospitalização estando, por isso, ainda mais susceptíveis a consequências graves6,7.

Estima-se que o VSR tenha sido responsável, em 2019, por mais de 3 milhões de casos de insuficiência respiratória aguda, cerca de 274 mil hospitalizações e aproximadamente 20 mil mortes hospitalares em contexto hospitalar na Europa8.

O que é o vírus sincicial respiratório?

O VSR, altamente contagioso, é um vírus sazonal que circula, sobretudo, no outono e inverno em climas temperados9. Geralmente, este vírus provoca sintomas ligeiros que se assemelham aos de um resfriado comum10. No entanto, o VSR é uma causa importante de doenças respiratórias11.

Qual é o impacto clínico do VSR?

A doença afeta pessoas de todas as idades, atingindo principalmente bebés, crianças e adultos com fatores de risco12. Destacamos alguns dados importantes:

• A maioria das crianças até aos dois anos tem uma infeção provocada pelo VSR, sendo este vírus a principal causa de infeção aguda das vias respiratórias inferiores em bebés13,14.

• Em adultos com 60 ou mais anos, e aqueles com determinadas condições subjacentes, há um risco aumentado de infeção grave por VSR que pode levar à hospitalização15 e as repercussões podem ser graves16,17, afetando o estado funcional e a qualidade de vida destes a longo prazo18.

Como se transmite?

O VSR espalha-se facilmente através de tosse e espirros, sobrevivendo por horas nas mãos e em superfícies rígidas, sendo muito comum no contexto familiar19,20,21. A transmissão pode acontecer por contacto direto ou indireto com as secreções nasais ou orais de pessoas infetadas20. Por norma, as pessoas infetadas são contagiosas durante três a oito dias19.

Quais são os sintomas?

Os sintomas são muito semelhantes aos de outras infeções respiratórias22 e incluem febre, tosse, dor de garganta, entre outros, variando em gravidade conforme a idade e o estado de saúde do indivíduo23.

Sintomas mais frequentes22,23 • Febre • Tosse • Dor de garganta • Corrimento nasal • Congestão • Dor de cabeça • Fadiga • Espirros • Sibilância aumentada (assobio na respiração) • Dificuldade em respirar (ou taquipneia) • Cianose (coloração azulada da pele consequente de oxigenação insuficiente do sangue)

Que complicações podem existir?

A infeção por VSR está associada ao desenvolvimento de bronquiolite, traqueobronquite e pneumonia viral23. E pode agravar condições médicas crónicas como DPOC, asma ou insuficiência cardíaca crónica23,24,25.

É possível tratar a infeção por VSR?

Não há tratamento específico para a infeção por VSR em adultos26. O padrão de tratamento de uma infeção aguda passa por cuidados de suporte e manutenção da hidratação26,27.

E é possível preveni-la?

O risco de transmissão de VSR pode ser reduzido através de medidas preventivas simples como lavar as mãos, limpar superfícies frequentemente e evitar o contacto próximo com pessoas doentes.

Como prevenir as infeções por VSR • Cobrir a boca e o nariz com um lenço ou o braço e não com as mãos quando se espirra ou tosse. • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão durante, pelo menos, 20 segundos. • Limpar as superfícies tocadas frequentemente, tais como puxadores ou telemóveis. • Evitar o contacto próximo com pessoas doentes. • Existem também vacinas indicadas para a prevenção contra o vírus sincicial respiratório. Para mais informações consulte o seu médico.

Lembre-se de que a transmissão pode ocorrer, como falámos acima, através do contacto com superfícies contaminadas, mas sobretudo como resultado do contacto físico direto com uma pessoa infetada – a forma mais importante de transmissão.

Assim, pessoas com sintomas semelhantes a um resfriado comum não devem interagir com crianças e adultos em grupos de alto risco, incluindo bebés prematuros, crianças com idade inferior a dois anos e com condições crónicas pulmonares ou cardíacas e crianças e adultos com 60 ou mais anos com o sistema imunitário enfraquecido.

O vírus sincicial respiratório é uma ameaça silenciosa, especialmente para os grupos de risco. A informação e a prevenção são cruciais para mitigar o impacto desta epidemia sazonal. Consulte um médico para orientações específicas e fique atento aos cuidados básicos de higiene para se proteger a si e aos outros.

Este conteúdo foi desenvolvido com o apoio da GSK. Para mais informações, consulte o seu médico.

NP-PT-AVU-BRF-230004 | 11/2023

