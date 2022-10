Amanhecer abre loja 500 em Barcelos

Em atividade há 63 anos, a loja Supermercado D’Ajuda, situada em Gilmonde, concelho de Barcelos, é um negócio geracional que tem vindo a apostar na proximidade com o cliente, na modernização e na qualidade. Nesse sentido, o Supermercado D’Ajuda converteu a sua loja em Amanhecer, um modelo de negócio do Recheio que promove o empreendedorismo e revitaliza o retalho tradicional. Com esta inauguração, a rede Amanhecer chega às 500 lojas, um marco que mostra o sucesso desta parceria.

"Há muito que a nossa loja já comercializava produtos Amanhecer, mantendo uma forte relação de cerca de 30 anos com o Recheio. Reforçámos, agora, essa parceria, tornando-nos num espaço que comercializa, maioritariamente, os produtos da marca", referiu Alice Figueiredo, proprietária da loja.

Rede Amanhecer revitalizou comércio tradicional

Em 2011, num contexto de grave crise económica, que afetou o comércio local, o Recheio lançou um conceito inovador de lojas de proximidade, que passa pela criação ou reconversão de lojas de comércio tradicional, nas quais o proprietário mantém uma total autonomia sobre o seu negócio.

De acordo com Teresa Amorim, responsável de Marketing da Amanhecer, este modelo de negócio "é uma parceria entre o Recheio e os retalhistas, em que colocamos ao seu dispor toda a nossa experiência e know-how, garantindo-lhes uma série de ferramentas, serviços e condições exclusivas para o seu desenvolvimento e crescimento, mas em que os donos das lojas continuam a ter a sua autonomia, identidade e liberdade de gestão".

Para a responsável, este é um dos fatores principais do sucesso da parceria Amanhecer, a par da qualidade da marca própria a preços muito competitivos e que constitui um dos eixos de diferenciação do projeto.

A abertura da loja 500 passados 11 anos representa um marco importante e espelha bem o potencial da marca Amanhecer, quer para quem procura abrir ou dinamizar o seu negócio, quer para quem visita e é cliente das lojas.





De geração em geração

De acordo com Filipe Pereira, area manager e responsável pela gestão de cliente, a loja Supermercado D’Ajuda é um espelho do conceito das lojas Amanhecer. "Sendo um negócio que passou de geração em geração, soube acompanhar a evolução do setor, mantendo uma grande proximidade com a comunidade local", afirmou, sublinhando "a satisfação por ver um cliente que se abastece no Recheio, há mais de 30 anos, converter-se, agora, num parceiro da marca".

Para Filipe Pereira, "as 500 lojas distribuídas pelo País, apesar das diferentes tipologias e realidades, contam com um delineador comum: um modelo de negócio adequado a cada empreendedor".

Um dia de festa A inauguração oficial da loja 500 Amanhecer, que oferece grande variedade de produtos, desde frutas e legumes, a charcutaria, mercearia, garrafeira e higiene pessoal e do lar, aconteceu a 11 de outubro e começou cedo, com a receção aos fornecedores a ser acompanhada por música de concertinas. A par do corte da fita, a cerimónia contou com a visita do padre Paulo Silva, que procedeu à bênção do espaço renovado. A comemoração continuou durante o dia, com comida e bebida à discrição.