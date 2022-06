Anda a dormir mal? Está na hora de mudar o quarto

Acordar com dores e cansado representa o contrário do que um bom descanso deveria ser. Se é o que lhe acontece com demasiada frequência, está na hora de tomar as rédeas e assumir o controlo para um bom descanso. O sono, além de ser o momento-chave para o corpo recuperar fisicamente, tem ainda a capacidade de afetar as habilidades cognitivas, o nível de concentração, o humor, a felicidade e até o sistema imunitário. Um sono com qualidade e um descanso adequado têm um impacto positivo na saúde de quem dorme. Deve ser, por isso, uma prioridade para todos. Depois de encontrar o conjunto perfeito, não se vai arrepender do investimento que fez. Acredite em nós: dormir bem vai fazer toda a diferença.

Maxcolchon mais próxima dos portugueses A empresa espanhola Maxcolchon, fabricante de produtos para o descanso há mais de 15 anos, conquistou a confiança dos portugueses com os produtos de qualidade a preços de custo. Com os portugueses a procurarem melhorar o descanso diário nos últimos anos, marcados por uma pandemia e pelo confinamento, a Maxcolchon provou ser a escolha certa, aumentando a posição no mercado português.

Variedade e personalização são chave do sucesso

Na Maxcolchon, pode escolher largura, comprimento e espessura específicos do colchão escolhido – com opção de viscoelásticos, látex, molas e espuma – para que se adapte na perfeição às necessidades de descanso de cada utilizador e ao quarto. Sim, porque não nos podemos esquecer de que a estética também tem uma quota-parte de importância no descanso – um ambiente agradável transmite a personalidade de quem dorme e permite criar um oásis de relaxamento.

Por falar em estética, além dos colchões, com a Maxcolchon pode ainda usufruir do nível extremo de personalização em todos os sommiers e cabeceiras, com cinco tecidos disponíveis (polipele, chenille, aqualine, ecolife e lux arábica) e 40 tons diferentes.

Para completar o conjunto, deve escolher o tipo de almofada que melhor se adapta à posição em que dorme, assim como uma roupa de cama ajustada à temperatura – no verão, opte por tecidos respiráveis e mais leves.

Os equipamentos de descanso da Maxcolchon oferecem um design único para o quarto que pode ser adaptado a qualquer estilo para criar o ambiente que deseja alcançar.



100 noites para testar

Na Maxcolchon, a satisfação dos clientes é palavra de ordem e, por isso, a grande maioria dos colchões pode ser testada durante 100 noites – a exceção vai para os colchões artesanais, que têm um fabrico mais completo e completamente manual. Além disso, os colchões contam ainda com até 10 anos de garantia.

Preço mais competitivo

Ao controlar o processo de fabrico sem intermediários, a Maxcolchon consegue fabricar produtos de maior qualidade a um preço muito mais competitivo do que um fornecedor ou distribuidor. Não há stock em fábrica e todas as encomendas são criadas especificamente para cada cliente. Para que nenhum cliente possa renunciar a um bom descanso, a Maxcolchon oferece também inúmeras formas de pagamento.