Ano Novo chinês: ano do Tigre começa hoje

Sabe o significado do Tigre? Na cultura chinesa tradicional, o Tigre é o terceiro de 12 signos e o rei dos animais. É a representação do vigor, da coragem e do espírito pioneiro. Com o fim do ano do Boi, é altura de recomeçar o calendário chinês e dar as boas-vindas ao ano do Tigre, que se inicia a 1 de fevereiro de 2022.

Cerimónias em Portugal

A Embaixada da China e a Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio de várias instituições da China e de Portugal, voltam a organizar o evento Feliz Ano Novo Chinês 2022. Para celebrar a entrada no ano do Tigre, há decorações nas ruas de Lisboa e espetáculos virtuais exibidos a partir desta terça-feira, 1 de fevereiro.

Aqui pode rever a cerimónia de abertura online, que decorreu no dia 1 de fevereiro, às 11h, em streaming no Correio da Manhã. Também disponível em anonovochines.pt.