API da FleetData permite saber tudo sobre um carro em segundos

A FleetData disponibiliza, no mercado, uma API que permite aos profissionais do setor automóvel realizar consultas rápidas sobre veículos, de forma a aceder a toda a informação importante para uma determinada matrícula. Para o conseguir, basta inserir a matrícula do veículo no sistema e, de imediato, o utilizador tem acesso a uma série de dados online, entre os quais o ano e mês da matrícula, assim como a marca, modelo e versão do veículo em causa.



Se o utilizador necessitar de mais pormenores, poderá saber também quais os equipamentos de série mais importantes que a viatura poderia ter. Esta informação está disponível para acesso rápido e fácil, sendo integrada nos sistemas de ERP das empresas ou nas suas páginas web.

Todos os dados estão armazenados nas bases de dados da FleetData, atualizadas diariamente e que englobam todas as matrículas disponíveis em Portugal. O acesso rápido a este género de dados permite aos profissionais do setor "um desempenho mais eficiente e uma gestão do tempo mais eficaz", para além de poderem trabalhar com dados "exatos e precisos", conforme explica Luís Frazão, diretor-geral da FleetData.

Uma ferramenta abrangente

As empresas do setor automóvel são o mercado-alvo desta ferramenta, nomeadamente oficinas, concessionários, stands ou comerciantes. Mas, as informações disponibilizadas são ainda importantes para todas as empresas que, não estando diretamente ligadas ao setor automóvel, tenham necessidade de avaliar ou gerir viaturas, como é o caso das seguradoras ou das financeiras.

A API permite, ainda, saber o valor atual de uma viatura usada no mercado português, quer para profissionais, quer para o consumidor final. O valor indicado acaba por ser uma média estatística, baseada no valor pelo qual as viaturas nas mesmas condições estão a ser vendidas em Portugal. Para além do valor em usado, é possível saber, também, o preço do automóvel em novo.



