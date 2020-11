Aproveite a Black Friday para renovar o quarto

O quarto é, por excelência, o lugar da casa dedicado ao descanso, o refúgio de um dia cheio de atividades e de convivência. Numa altura em que o teletrabalho volta a estar em força nas vidas de muitos portugueses, e em que o regresso a medidas de confinamento nos obriga a maiores períodos dentro de casa, é importante que a zona de descanso seja o mais confortável possível, para que corpo e mente consigam verdadeiramente descansar e recuperar energia para o dia seguinte.

Esta é a melhor altura do ano para investir na remodelação do quarto, do colchão à cabeceira. Os descontos da Black Friday, na Maxcolchon, duram uma semana. Depois, tem 100 dias para experimentar o seu colchão, para ter a certeza de que corresponde a todas as expectativas.





Um colchão que mais ninguém tem

Os problemas que se tem durante o dia refletem-se, muitas vezes, à noite. O stress converte-se em insónias, a atividade excessiva em calor durante a noite… Ter uma noite completa de sono, adormecer de forma rápida e confortável, não é uma utopia.

Para isso, é preciso um colchão que corresponda exatamente às necessidades de cada um. Há quem o prefira mais ou menos rijo, em molas, viscoelástico, em látex ou em espuma, com sistemas de arrefecimento ou não… O primeiro passo para encontrar o colchão dos seus sonhos é perceber o que está a falhar no colchão atual. A partir daí, é deixar nas mãos de especialistas.

O fator distintivo da Maxcolchon é exatamente a personalização de cada colchão, com as medidas e as especificações que cada cliente desejar. É por este motivo que a marca não trabalha com grandes stocks, e investe na qualidade da produção única, custom made para cada um.





Um quarto de sonho

Apesar de ser o fator fundamental para uma boa noite de sono, não é apenas o colchão que cria o ambiente perfeito para uma noite descansada. Para o corpo e para o cérebro tudo conta, e é por isso tão importante que o ambiente do quarto seja convidativo e relaxante a cada noite.

É imperativo, em primeiro lugar, adequar a almofada às necessidades de cada um. No mesmo sentido em que os colchões foram evoluindo, também as almofadas são, cada vez mais, desenvolvidas para promover uma boa postura e um bom suporte da nuca, pescoço e coluna. Na hora de fazer a cama, também a roupa de cama tem de ser escolhida a dedo, para que a regulação da temperatura seja natural e não haja acordares noturnos por frio ou calor.

O toque final faz-se com os sommiers e as cabeceiras de cama, que ajudam a criar ambiente e que se adaptam aos gostos de cada um e aos estilos de todos os quartos. Com mais de 30 tonalidades e em três tecidos distintos - pele sintética, aqualine e chenille - vai poder finalmente dar o destaque que as rainhas do descanso merecem.

Sem confusões, sem filas nas lojas e sem sequer precisar de sair do conforto da sua casa: transforme o seu quarto, do dia… para todas as noites!