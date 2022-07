As boas ações pela reciclagem valem até 5000€

Já mobilizou os seus vizinhos do prédio a separarem as embalagens usadas? Organizou um movimento de limpeza de praias? Remodelou um espaço público em material reciclado? Está na hora de candidatar estas e outras ações exemplares ao prémio nacional "Junta-te ao Gervásio". A Sociedade Ponto Verde lançou este concurso para desafiar cidadãos, entidades de proximidade e juntas de freguesia a apresentarem os projetos desenvolvidos e implementados na área da reciclagem de embalagens e sua circularidade.

Inscreva-se e ganhe prémios

As candidaturas estão a decorrer exclusivamente online até ao dia 31 de julho. As melhores iniciativas, produtos ou serviços, com resultados comprováveis, que tenham um impacto significativo na melhoria e separação de embalagens, bem como na melhoria da economia circular dentro da sua comunidade, podem ganhar prémios até 5000€ — no caso de cidadãos e entidades. Às juntas de freguesia, será atribuída uma escultura feita de materiais reciclados para instalar na sua localidade à primeira classificada e nove menções honrosas.

O presidente da autarquia de Ourém, Luís Albuquerque, premiou as boas iniciativas das escolas do concelho

Ainda não desenvolveu e implementou um projeto? Comece já. "Estamos a entrar agora na época de verão, em que aparecem mais festas, mais concertos e mais festivais. É uma oportunidade única para desenvolver iniciativas de recuperação das embalagens de norte a sul do País", incentiva Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde. Experimente, por exemplo, criar ecopontos andantes ou organizar recolhas de embalagens usadas porta a porta. Boas ideias não faltarão para deixar o Gervásio orgulhoso.

Junte-se ao Gervásio e ganhe prémios Freguesias:

1.º lugar (escultura feita em materiais reciclados para instalar na localidade) e nove menções honrosas.



Entidades de Proximidade:

1.º lugar (5000€), 2.º lugar (3000€), 3.º lugar (2000€) e duas menções honrosas.



Cidadania Social:

1.º lugar (2500€), 2.º lugar (1500€), 3.º lugar (1000€) e duas menções honrosas.

A reciclagem mora em Portugal

O chimpanzé Gervásio, que ensinou os portugueses a separar o papel, o plástico e o vidro, regressa, mais de vinte anos depois, para mostrar as boas práticas das comunidades locais de norte a sul do País em conjunto com o Manhã CM da CMTV. O programa visitou, em direto, os municípios das Caldas da Rainha, Portimão, Ourém e Seixal para inspirar cada vez mais pessoas a juntarem-se à missão de inovar, evoluir e reciclar. Os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues ficaram a conhecer empresas portuguesas com valores sustentáveis, mas também as várias práticas de separação e encaminhamento das embalagens destas diferentes cidades.

O programa Manhã CM esteve em Portimão

De ações de limpeza das zonas costeiras em Portimão à recolha seletiva de biorresíduos em Ourém, sem esquecer os ecopontos feitos com 100% plástico reciclado do Seixal e os projetos para reduzir a utilização de plástico das Caldas da Rainha, há muitos exemplos a seguir no contexto da reciclagem de embalagens que pode trazer para as suas comunidades. Rumo ao norte, a próxima emissão especial do Manhã CM é já nos dias 7 e 8 de julho em direto da Maia e nos dias 21 e 22 de julho em direto de Vila Real. Junte-se ao Gervásio e inspire Portugal!