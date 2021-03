As máscaras mais fashion - e seguras! - para o desejado desconfinamento

Uma pandemia redefine prioridades em cada um de nós. Com confinamentos sucessivos e muitas famílias em teletrabalho, a casa passa de um espaço onde se passa uma parte do dia para o cenário das 24 horas - refeições, descanso, lazer, mas também escola e escritório, onde se aprende e trabalha.

Cada hábito, dentro e fora de casa, é repensado, mudado, adaptado às novas condições e ao novo contexto. Estas novas dinâmicas obrigam também as empresas a reinventarem-se, quer nas formas de produção quer no seu leque de produtos, para conseguirem dar resposta a novas necessidades e para conseguirem subsistir.

No mercado português, a Elastron é uma marca de grande relevância, nacional e internacionalmente. Especialista em tecidos de qualidade, a decoração e o calçado sempre foram os segmentos que lhe deram prestígio além-fronteiras, com clientes que incluem a Louis Vuitton, Hugo Boss, Prada ou Carolina Herrera. Com o início da pandemia, a empresa encarou as necessidades atuais e dedicou-se a produzir máscaras de proteção que, hoje, são um sucesso.

Colours: proteção com (muito) estilo A obrigatoriedade do uso de máscara rapidamente revelou a necessidade de novos investimentos por parte de muitas empresas. Na Elastron, a necessidade aguçou o engenho: só para cobrir as necessidades dos funcionários da empresa, seriam precisas 4200 máscaras mensais. Numa altura em que as máscaras eram um bem escasso e bastante dispendioso, a marca percebeu que poderia produzir, com qualidade e um preço competitivo, máscaras que fossem 100% seguras, mas que respondessem também a um ímpeto estético.

Nasce assim a Elastron Healthcare, um segmento totalmente direcionado para o contexto de pandemia e para a comercialização de máscaras descartáveis de proteção individual. As máscaras da coleção Colours rapidamente se tornaram tendência de mercado, com influencers e celebridades a escolherem-nas como objeto de proteção. Isto porque, à qualidade dos materiais e à certificação imprescindível - sobretudo agora, em que as máscaras de tecido reutilizáveis levantam algumas dúvidas no nível de proteção -, se acrescenta a diferenciação de um acessório de moda.

As máscaras Colours seguem a recomendação da autoridade da saúde e passam com distinção nos mais exigentes testes de certificação

Há uma panóplia alargada de cores, tanto no modelo tipo cirúrgico como no modelo respirador KN95, que normalmente só são encontrados em branco ou azul. Na Elastron Healthcare encontra muitas outras opções, que se adequam aos vários outfits, às várias ocasiões, sempre com nível de proteção máximo. As crianças não ficam de fora, com várias cores à escolha também para os mais novos.

Online e fisicamente, as máscaras mais procuradas

A oferta do segmento healthcare da Elastron adapta-se às múltiplas necessidades dos vários clientes. Do consumidor individual às grandes cadeias, a preocupação está em desenvolver produtos à medida. Neste sentido, o segmento inclui não apenas a venda de packs de máscaras, como soluções de packaging e POS Displays, para que cada loja tenha oportunidade de expor os produtos de uma forma apelativa, organizada e ajustada a cada negócio.

O objetivo será abrir o leque de ofertas no segmento healthcare, com novos produtos, numa solução que prime pela diferenciação e com elevados padrões de qualidade.