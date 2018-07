As receitas mais frescas estão na nova Sabe Bem

Deixe-se guiar pelas páginas da nova edição da sua revista e descubra o chef que anda escondido dentro de si

Já está disponível nas lojas Pingo Doce a edição número 44 da revista Sabe Bem. Muitas páginas carregadas de frescura com receitas de saladas, grelhados, sopas frias e gelados que prometem despertar a sua criatividade culinária. Os seus amigos e familiares não vão acreditar que foi você o cozinheiro de serviço.

De forma saudável e nutritiva siga a par e passo as receitas fantásticas que vai confecionar em apenas 30 minutos, ou prepare-se para surpreender com as diferentes refeições que vai conseguir confecionar com a aveia em pó instantânea.

Junte os amigos nos melhores churrascos de verão

Prepare-se para cozinhar como um especialista, acompanhando as receitas do chef Vitor Esteves. Os seus amigos e família vão ficar incrédulos com as saborosas receitas que apresentar.

E como não poderia deixar de ser, à mesa acompanhe as melhores receitas com os melhores vinhos, aprendendo todos os segredos com Frederico Vilar Gomes, o enólogo Pingo Doce. Os convidados brindarão certamente à sua originalidade culinária.

Menus temáticos para todos os gostos

As melhores combinações para refeições completas estão também à distância desta edição da revista Sabe Bem, que inclui menus temáticos que farão os gourmets mais exigentes ficar de boca aberta, quer seja num almoço de amigos, num brunch descontraído ou num convívio depois da praia.

Se o tempo for pouco, complemente o menu com as propostas de saladas frescas do Take Away. Pode ainda escolher entre as várias opções de encomendas do mesmo serviço, a solução para umas férias verdadeiramente descontraídas e sem preocupações. Estas encomendas Take Away estão disponíveis em Lisboa e no Algarve.

Doces e gelados frescos

A inspiração da nova revista estende-se às sobremesas de verão e aos gelados, seja na versão morango ou chocolate, bem frescos como se quer e com muita fruta à mistura. Consulte as receitas sem receios e descubra que com passos simples e ingredientes fáceis vai conseguir terminar com chave de ouro todas as suas refeições, ou pelo menos as mais especiais.

Sabe bem poupar com vales de desconto

Antes de sair a correr para a sua loja Pingo Doce, não se esqueça de que ao comprar a sua revista Sabe Bem vai poder utilizar os 36 vales de desconto e comprar os seus produtos preferidos com preços ainda mais acessíveis.