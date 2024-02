As sapatilhas mais confortáveis do mundo (e favoritas da realeza espanhola) são feitas em Portugal

Fica frequentemente com os pés ou os tornozelos inchados? Sofre de dores nos pés? Ou sente uma espécie de queimação na zona do arco do pé? Todos estes problemas são bastante comuns para a maioria das pessoas e as razões podem ser as mais variadas possíveis, desde calçado desconfortável (de salto alto, com mau suporte ou muito apertado), a lesões devido à prática de exercício físico, como consequência do envelhecimento ou até gravidez.



Pablo Mas, fundador e CEO da marca de calçado Yuccs, quer que todos caminhem pela vida com confiança. Para isso decidiu fugir do molde seguido por outras marcas, deixar para trás o uso de materiais sintéticos, apostar na sustentabilidade, e inovar no setor com a utilização do material popularmente conhecido como "ouro têxtil", mas há muito esquecido: a lã merina. O resultado? Calçado unisexo que se adapta perfeitamente ao molde de cada pé, e que por essa razão já conquistou o público português, as maiores autoridades internacionais do universo da moda, e até a realeza espanhola.





Pablo Mas, fundador e CEO da marca de calçado



Tudo começou em Palma de Maiorca, em 2018, quando foram inicialmente lançadas as sapatilhas que vieram revolucionar o mundo do calçado. O conceito é simples, mas ao mesmo tempo único: uns ténis que unem comodidade, um design apelativo que segue as últimas tendências, e fabricados com materiais naturais premium.







As sapatilhas preferidas da realeza



O rei Felipe VI de Espanha, considerado um dos monarcas mais bem vestidos na Europa, é fã do modelo icónico Merino Sport da Yuccs. A filosofia sustentável impera na Casa Real, não só a nível de vestuário mas também de calçado. E tanto o monarca como sua filha, a infanta Sofia, tornaram-se seguidores incondicionais das já conhecidas "sapatilhas mais confortáveis do mundo". É frequente vê-los com o seu calçado Yuccs em funções mais informais.







Sapatilhas produzidas em Portugal para o mundo

Em busca dos melhores artesãos capazes de garantir os mais elevados standards de comodidade e qualidade que os clientes da Yuccs procuram, a marca apercebeu-se do talento dos mestres de calçado portugueses, tendo optado por criar uma fábrica na cidade do Porto.

As sapatilhas são assim primeiramente desenhadas em Palma de Maiorca e depois produzidas em Espanha e Portugal por mais de 150 artesãos especializados. Desta forma orgânica, a Yuccs garante que todas as etapas de produção do seu calçado respeitam o meio-ambiente, além de valorizar as comunidades e o comércio local que transformam ideias e desenhos em sapatos perfeitos para o dia a dia, seja qual for a ocasião.













Este foco local permite controlar de perto a qualidade dos materiais e assegurar condições de trabalho dignas para os trabalhadores que contribuem para o sucesso da marca no nosso país e no país vizinho.







Lã merina: caminhe nas nuvens

Comodidade e suavidade são as garantias absolutas da Yuccs. A marca quer melhorar a qualidade de vida das pessoas e o seu bem-estar, e por isso usa nos seus sapatos materiais únicos e inovadores como a lã merina, o bambu, a pele de uva e a cana de açúcar, que proporcionam uma sola sustentável, muito resistente, firme e ultraligeira.











O calçado da Yuccs é feito com materiais naturais premium que se adaptam suavemente ao pé Lã merina: material natural, macia e flexível. O tecido estrela da Yuccs regula a temperatura, mantendo o pé quente no inverno e fresco no verão. Antibacteriano, não produz prurido em contato com a pele. Pele de uva: este material ecológico é desenvolvido com uma tecnologia inovadora que transforma a casca da uva, óleos vegetais e fibras naturais numa pele sustentável, flexível, adaptável, impermeável e muito confortável. Bambu: o tecido de bambu natural é transformado numa malha que proporciona transpirabilidade e elasticidade. O resultado é um tecido de grande resistência, ultraleve, antibacteriano, natural e sustentável. Cana de açúcar: a sola, Sugarcloud™ é feita a partir da cana de açúcar. Um dos recursos naturais que se regenera mais rapidamente. Proporciona uma sola resistente, ultra-leve, macia e muito sustentável. A sola ligeiramente elevada dá a sensação de andar nas nuvens.











Sapatilhas ideais para a meia-estação

As sapatilhas criadas por Pablo Mas são a escolha perfeita para enfrentar o que resta do inverno, especialmente os dias de chuva, e receber em grande a primavera. A lã merina adapta-se à temperatura do corpo, mantendo o pé quente no tempo frio ou mais fresco quando está calor. Ou seja, é o calçado infalível para qualquer estação e ocasião.

Intemporais, versáteis e extra cómodas, todas as coleções da Yuccs têm como inspiração a natureza e o respeito pelo ser humano - feitas de pessoas para pessoas.



Visite a página online da Yuccs, aproveite os saldos com até 45€ de desconto, e escolha o modelo que mais se adapta ao seu estilo (aliás, o difícil mesmo vai ser escolher!).