Assaltos a casas estão a aumentar

Foram cerca de 50 os assaltos a casas que se registaram por dia no último verão, sobretudo nas zonas costeiras de Portugal, segundo dados recentes da GNR e da PSP. Este ano, o cenário não é diferente e, neste momento, já se verifica "um aumento" do número de assaltos a domicílios. "Segundo dados de algumas empresas do setor, o número de assaltos ou tentativas de assalto nos primeiros cinco meses do ano no Algarve aumentou 13% quando comparado com o mesmo período do ano passado. No Alentejo, já aumentaram mais de 50%. Por isso, esperamos que o mesmo venha a acontecer no verão, que é quando se verifica este aumento de assaltos devido às férias de grande parte da população", explica Luís Quintino, especialista em segurança.

Entre os fatores que têm contribuído para o "disparar" deste tipo de ocorrências em zonas tipicamente de férias ou fim de semana estão o crescente número de segundas habitações em Portugal, sendo que "as casas desocupadas representam para os assaltantes um menor risco de serem apanhados", bem como "a conjuntura económica atual que não é a melhor devido aos vários fatores bem conhecidos".

As regiões onde as tentativas de assalto mais têm vindo a aumentar desde 2021 – aponta Luís Quintino – são Coimbra, com um crescimento de 40%, 34% em Leiria, 30% no Alentejo, 20% em Aveiro, 10% no Porto e 9% em Lisboa.

Uma nota ainda para a realidade de teletrabalho que trouxe uma alteração da tipologia de assaltos praticados. "Devido ao maior número de pessoas em teletrabalho, as incidências de homejacking têm aumentado. Os assaltos ocorrem com os proprietários no interior das suas habitações, os quais tendem a defender a sua propriedade, originando momentos mais violentos."

As técnicas mudaram

As técnicas utilizadas pelos assaltantes nestas situações também mudaram. "Anteriormente, os principais métodos de assalto eram o uso da radiografia, que abre portas que estão apenas com o trinco, da gazua, chaves mestras que manipulam os sistemas internos de bloqueio do cilindro, ou o lock bumping, que é um golpe seco com um martelo numa chave introduzida previamente na fechadura de forma a fazê-la saltar", informa Luís Quintino e continua: "Agora, surgem novas formas que obrigam à abertura voluntária da porta como são os casos da utilização de fumo ou água debaixo das portas para assustar os proprietários e obrigá-los a abrirem a porta, permitindo assim um fácil acesso aos interiores das residências. Ou a utilização de inibidores de frequências que impossibilitam a comunicação dos alarmes às centrais."

Sistemas de segurança aconselhados • Sistemas de intrusão e câmaras com ligação 24 horas a uma central de segurança (central de receção e monitorização de alarmes);

• Sistemas anti-inibição;

• Sistemas antissabotagem;

• Sistemas com redundância de comunicações;

• Sistemas com um plano de manutenção bem definido;

• Sistemas com apps móveis para gestão do sistema à distância;

• Sistemas de névoa.

Alarmes inovadores

As táticas utilizadas pelos assaltantes para entrar nas casas têm mudado, mas também os sistemas de segurança evoluem. "Neste momento, existem alarmes com câmaras com uma qualidade de imagem maior e com capacidade de permitir captar imagens muito melhores no momento da intrusão ou mesmo sistemas que já têm a capacidade de distinguir pessoas de animais. Além disso, algumas empresas do setor oferecem já sistemas de alarme que conseguem detetar uma intrusão em menos de 20 segundos", sublinha o perito em segurança.

Com a evolução do mercado, surge a necessidade de reduzir os tempos de deteção, mas também de serem criados sistemas de alarme que tornem cada vez mais difícil a tentativa de intrusão e sabotagem, como os sistemas com capacidade anti-inibição. "Mesmo perante a tentativa de cortar a frequência de comunicação do alarme com a Central Recetora de Alarmes, estes sistemas mantêm a ligação, já que os detetores de inibição, ligados a uma rede interna, comunicam com a Central ao identificarem uma tentativa de sabotagem. Existem também sistemas de alarme que libertam um fumo denso, dificultando a visão dos intrusos quando já estão no interior das habitações."

Luís Quintino salienta ainda que atualmente os alarmes já vão além da segurança, monitorizando também de uma forma global "a comodidade do lar, como por exemplo a temperatura, a humidade e a qualidade do ar".