Automóvel seguro, viagem descansada

A evolução automóvel e as preocupações crescentes com o meio ambiente conjugaram-se para potenciar o aparecimento de carros híbridos ou elétricos. São automóveis muito mais eficientes, mais verdes e ecologicamente mais eficazes.

Na realidade, as motorizações a gasóleo e gasolina já não são, definitivamente, a única opção disponível para quem pretende carro próprio e, atualmente, são outras as opções a ter em conta.

No caso dos híbridos, existem dois tipos diferentes: um a combustão e outro elétrico, cabendo sempre ao sistema do carro gerir a utilização entre um e outro para uma condução mais eficiente. Já os carros elétricos contam com apenas um motor elétrico, que é, a todo o tempo, alimentado por uma bateria. Mas à parte das diferenças claras entre veículos, uma coisa é comum: a necessidade de contar com um bom seguro auto.

A escolha certa E, neste campo, a Allianz tem a oferta certa para todas as necessidades: o Allianz Auto, uma opção que traz consigo um vasto conjunto de vantagens…

Proteção em todas as situações, já que o seguro protege até mesmo em caso de furto ou roubo dos cabos elétricos, inclusive no período de carregamento do seu veículo;

Assistência em viagem sempre que o carro fique sem bateria; nestes casos, pode contar com a Allianz para o levar até ao posto mais próximo e resolver o seu problema;

Desconto em rent-a-car. Se é um condutor de carro elétrico e ainda tem receio de arriscar fazer uma viagem longa, por poder ficar sem autonomia antes de encontrar uma rede de abastecimento, o seguro Allianz permite-lhe alugar um carro de combustão a preços convencionados, não correndo o risco de ficar sem "energia".

Um seguro verde, ou seja, acima de tudo falamos de um seguro para quem é amigo do ambiente já que, na Allianz, quem polui menos beneficia de preços mais competitivos.

Compromisso assumido

Com o seguro para veículos híbridos e elétricos, a Allianz assegura preços muito competitivos no segmento e, ao mesmo tempo, assume um compromisso com a sustentabilidade, contribuindo para uma mudança global para uma economia livre de carbono e amiga do ambiente.

E agora, está preparado para entrar num mundo mais verde? A Allianz está a responder ao segmento verde, com coberturas e serviços adaptados à realidade.