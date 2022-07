Carclasse aposta no crescimento e compra Expofor

No âmbito do seu planeamento estratégico, a Carclasse adquiriu a Expofor, passando agora esta concessão a designar-se como Carclasse Expofor. A compra, realizada em janeiro, materializa o objetivo da empresa de aumentar o seu leque de oferta automóvel e o número de clientes.

"Com as marcas que já representava – a Mercedes-Benz, a Jaguar, a Land Rover e a Smart –, a Carclasse estava direcionada apenas para o setor premium. Ao juntarmos a este conjunto a Ford, que se apresenta como uma marca com uma gama de produto bastante ampla e com um ponto de entrada mais acessível, conseguimos alargar e diversificar o nosso público-alvo. Atualmente, podemos afirmar que dispomos de produtos para todo o tipo de clientes, ou seja, estamos presentes em todos os segmentos do mercado", explica Rui Rodrigues, responsável da unidade Carclasse Expofor.

Criada aquando da realização da Expo 98, a Expofor apresenta-se como um dos concessionários mais emblemáticos da Ford em Portugal. "Esta é uma marca icónica e carismática, tal como as marcas que a Carclasse já representava. Portanto, este negócio representa a ligação entre duas empresas com muita história", realça Filipe Arruda, chefe de vendas Carclasse Expofor.

Ao adquirir a Expofor, a Carclasse comprou o negócio e toda a sua estrutura humana, o que representa um acréscimo de 33 trabalhadores. Quanto à estrutura física, integra o stand de exposição automóvel, a oficina de mecânica, o armazém de peças e o centro de colisão. Com efeito, a aquisição deste novo negócio permite à Carclasse evoluir para um centro de colisão multimarcas, algo que, até à data, não havia sido explorado economicamente pelo grupo que trabalhava, quase exclusivamente, para as marcas que representava.

Três objetivos

Com os olhos postos no futuro, a Carclasse, estabelece três objetivos primordiais para a Carclasse Expofor: afirmar-se como concessionário número um nos veículos ligeiros de passageiros e nos comerciais ligeiros; ser uma oficina reconhecida pela sua qualidade e profissionalismo, assegurando a retenção dos clientes; e manter a credibilidade da marca Ford no mercado, através da Carclasse.

"Esta é uma marca credível, profissional e fiável e são esses os valores que queremos incutir na Carclasse Expofor, sendo que estamos agora a construir esse caminho", afirma Rui Rodrigues. Com apenas cinco meses de atividade, e apesar do período conturbado que se vive no comércio automóvel, o sucesso desta compra já se reflete no aumento do número de negócios fechados. Uma vez que o serviço de após venda não está tão dependente de fatores externos, o crescimento nesta área tem sido mais evidente – em particular na colisão, fruto dos acordos multimarca que o grupo se encontra a concretizar –, bem como na capacidade de retenção de clientes.









O início de um caminho

A compra da Expofor insere-se na estratégia corporativa da Carclasse que ambiciona cimentar cada vez mais a sua preponderância na indústria de retalho automóvel. Este objetivo diz respeito não apenas à quantidade de unidades vendidas, mas também ao portefólio de marcas representadas. Neste sentido, a empresa assume que a aquisição da Expofor foi apenas o início de um caminho que está agora a ser traçado. "A Expofor foi a primeira aquisição por uma questão de oportunidade de negócio, pela sua localização estratégica e pelo prestígio da marca Ford", menciona Rui Rodrigues.

No que respeita à visão própria da marca, Filipe Arruda adianta que a "Ford está empenhada em descontinuar, brevemente, motores a diesel nos ligeiros de passageiros e em ter, já em 2024, a sua gama de comerciais totalmente eletrificada".

De Lisboa ao Minho

Com mais de 25 anos de história no setor automóvel, a Carclasse representa cinco marcas, sendo ainda reparador de colisão autorizado Tesla. Na capital, está representada com várias instalações: um edifício destinado à Mercedes-Benz e à Smart, dois à Jaguar e à Land Rover e um à Ford. Além disso, este grupo fortemente consolidado no setor está também presente no Minho, onde conta com cinco pontos de venda/oficinas: Barcelos, Braga, Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo.