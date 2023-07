Cinco atividades e seis monumentos para viajar no tempo este verão

Nas férias, sabemos que aproveitar os dias de sol ao máximo faz parte da (pouco chata!) lista de tarefas a realizar com urgência. Se tiver crianças, essa “obrigação” multiplica-se. Este verão, tem a oportunidade perfeita para fazer render os dias de sol em família. Falamos da programação diversificada, com numerosas iniciativas culturais e experiências exclusivas e diferenciadoras disponibilizadas nos parques e monumentos de Sintra. São visitas encenadas e guiadas que o vão fazer descobrir a magia em cada uma das alternativas que temos para lhe apresentar. Preparado para mergulhar na atmosfera mística e encantada que envolve este recanto do país?

Embarque nesta aventura aliciante que combina o fator de descoberta às iniciativas culturais. Durante os meses de julho, agosto e setembro poderá aprender em família de forma lúdica, divertida e dinâmica graças à Parques de Sintra.

Programação para todos

Uma Aventura no Palácio da Pena

Partindo da obra “Uma Aventura no Palácio da Pena”, aqui é convidado a seguir os passos das gémeas, do Pedro, do João e do Chico. Fique atento às pistas ao longo do percurso e decifre os enigmas que vão surgindo no caminho para chegar à resposta de um mistério nunca antes desvendado…

Caça ao Tesouro no Parque de Monserrate

Prepare-se para ser posto à prova nesta atividade de exploração em estações localizadas em diversos pontos do parque. Precisa de trabalhar em equipa, só assim conseguirá encontrar o tesouro escondido.

O Caminho das Fadas no Parque de Monserrate

Entre na floresta, observe as criaturas maravilhosas que surgem por entre a vegetação… siga as suaves melodias, observe as árvores gigantes porque sem se aperceber… chegará ao seu destino: um sítio mágico que espera por si.

Pão, Coentros e Bicharada na Quintinha de Monserrate

Aqui, é recebido por personagens que vão encenar momentos da vida no campo enquanto desempenha divertidas tarefas que dão a conhecer o quotidiano desta quinta. Ajude a amassar o pão e alimente os animais no cercado. Jogos tradicionais ao ar livre também fazem parte deste programa imperdível para um dia cheio de animação.

Os enigmas do Palácio Nacional de Queluz

Esteja preparado para desafios. Terá de escolher entre dois símbolos ligados à história do palácio. Escolha com cautela…porque cada um deles determina o rumo desta viagem cheia de apontamentos de animação.

Os monumentos

Parque e Palácio Nacional da Pena

O Palácio Nacional da Pena é como uma joia sagrada a coroar a serra de Sintra, que é hoje Património da Humanidade. O enorme parque envolvente desperta emoções de mistério, aventura e descoberta… É o expoente máximo do romantismo em Portugal. Abre portas à imaginação de todos os que o visitam, entre os tons coloridos do palácio e as infinitas matizes de verde do parque circundante. Parece saído de um conto de fadas e faz sonhar todas as gerações que com ele se deslumbram.

Chalet e Jardim da Condessa d’Edla

No coração do Parque da Pena encontra-se o Chalet e Jardim da Condessa d’Edla, cantora de ópera americana que conquistou o coração de D. Fernando II. Construíram em conjunto um chalet ao estilo alpino na zona ocidental do parque, que serviu como local de refúgio romântico do casal.

Castelo dos Mouros

Com vista privilegiada sobre a Costa Atlântica, as várzeas e a serra de Sintra, o milenar Castelo dos Mouros ocupou, desde o século X, uma posição estratégica fundamental na defesa do território local e dos acessos marítimos à cidade de Lisboa.

Convento dos Capuchos

Situado em plena serra, é o elemento que contrasta com os edifícios exuberantes que existem em Sintra. Destaca-se pela sua simplicidade, completamente desprovido de luxo e conforto. De dimensões reduzidas, pobre construção e revestido em cortiça: são as características que fazem parte da mística do monumento. O bosque que rodeia o edifício foi mantido intacto pelos frades que ali habitaram, sendo hoje um dos mais notáveis exemplos da floresta primitiva de Sintra.

Parque e Palácio de Monserrate

Foi outrora um retiro de escritores. Atraiu inúmeros viajantes estrangeiros que exaltaram a sua beleza em relatos de viagens e gravuras. Quando Francis Cook, um rico industrial inglês do século XIX e grande colecionador de arte, visitou este local situado na encosta norte da serra de Sintra, ficou fascinado. Desta paixão, nasceu uma obra-prima do romantismo: o Parque e o Palácio de Monserrate.

Palácio Nacional de Sintra

Aqui, poderá viajar por mil anos de História. É o palácio mais antigo de Portugal e situa-se no centro da vila de Sintra. Marca a paisagem com a sua silhueta inconfundível: das duas chaminés cónicas que coroam a cozinha real, ergue-se o único palácio que atravessou toda a História de Portugal!

Sintra é o lugar de todos os lugares. São cantos e recantos de histórias que ultrapassam gerações. Os caminhos pitorescos são o espelho de um passado inalterado que nos é dado como presente… Não perca esta oportunidade e descubra os encantos desta vila este verão. Sintra espera por si.