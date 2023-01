Com o novo ano, não adie mais os seus problemas

Ano novo, planos novos. Com a chegada de 2023, todos definimos metas pessoais que pretendemos alcançar ao longo dos próximos 365 dias: realizar obras em casa, adotar soluções mais sustentáveis, adquirir novos equipamentos ou até investir na saúde. Uma lista de resoluções que tendemos a adiar mês após mês porque o custo de vida está a aumentar e os bens primários estão cada vez mais caros.

Mas, num piscar de olhos, os problemas agravam-se. A conta da eletricidade dispara porque as janelas não fecham bem, perdem-se documentos importantíssimos porque o portátil velho avaria e um dente começa a doer porque não se tratou da cárie. Há uma solução de crédito pessoal que fala por si, ajudando-o a resolver todos estes e outros problemas antes de perder mais tempo, paciência e dinheiro.

Pela sua família, pelo seu bem-estar e pela sua saúde, o Crédito Agrícola tem soluções de crédito pessoal com montantes adaptados às suas necessidades e possibilidades. O Crédito Pessoal é uma solução simples que o vai ajudar a concretizar o seu projeto ou os seus planos de 2023.

Faça a simulação online e veja em quanto pode ficar a sua prestação mensal, consoante a finalidade, montante que precisa e prazo de pagamento. Dica: para fechar com as melhores condições, solicite um contacto no site ou dirija-se a uma Agência do Crédito Agrícola.

Sonhe, planeie e realize

Há pequenas mudanças que geram grandes poupanças no orçamento das famílias portuguesas. Adquirir uma máquina de lavar energeticamente mais eficiente ou instalar painéis solares, por exemplo, pode diminuir a fatura mensal da eletricidade. O essencial é procurar o Crédito Pessoal certo que apoie os seus sonhos sem surpresas e sem preocupações.

Escolha a finalidade do empréstimo para conseguir condições de financiamento mais vantajosas para cada caso:

1. Realizar obras em casa Problemas de humidade? Janelas ineficientes? Infiltrações de chuva? Se anda a adiar as renovações lá em casa, o Crédito Pessoal Obras é a solução para pôr mãos à obra e renovar o seu imóvel. Pode pedir entre 3.000€ e 20.000€, com prazos de pagamento entre 36 e 84 meses.

2. Adotar soluções mais sustentáveis Amigo do ambiente e da poupança, o Ecocrédito disponibiliza-lhe atrativas taxas de juro para aquisição de bens e equipamentos que usem ou produzam energias renováveis. A médio-longo prazo o investimento será sempre sinónimo de poupança nas contas do gás ou da luz. Pode pedir um financiamento com condições especiais até 30.000€ para proteger o ambiente.

3. Comprar novos equipamentos

Da máquina de lavar roupa ao frigorífico, sem esquecer o fogão, está na hora de pôr todos os aparelhos elétricos a funcionar. O Crédito Eletrodomésticos do Crédito Agrícola, com um montante máximo de 30.000€, é o crédito certo para quem precisa de adquirir novos equipamentos para a casa. Equipamentos esses que, sem este auxílio, seriam difíceis de adquirir.

4. Adquirir bens e serviços de saúde

O Crédito Saúde do Crédito Agrícola promete cuidar de si e de toda a família para adquirir bens e serviços que garantem o seu bem-estar. Quer precise de um tratamento, de uma intervenção ou de um equipamento, fale com o Crédito Agrícola para conhecer as vantagens que o ajudam a tratar da sua saúde com prazos de pagamento de 36 a 60 meses.

5. Nunca o ano foi tão promissor

Tem um desejo por realizar com outra finalidade? O Crédito Pessoal pode ser usado para concretizar qualquer projeto, seja ele qual for, sem ter de apresentar qualquer justificação. O mais importante é que encontre a solução de financiamento Crédito Agrícola para alcançar todos os seus sonhos em 2023.

Para mais informações, informe-se numa Agência do Crédito Agrícola ou em www.creditoagricola.pt

Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal sob o nº 9000