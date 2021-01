Começa o ano do Boi

Em 2021, o início do Ano Novo chinês ocorre a 12 de fevereiro. A festividade também é conhecida como o Ano Novo lunar chinês, atendendo a que a data comemorativa é determinada pelo calendário lunar. A sua comemoração acontece no final de janeiro ou de fevereiro, já que varia cada ano.

O novo ano do Boi de Metal corresponde ao ano 4719 do calendário chinês. As celebrações duram 15 dias, período no qual decorrem inúmeros rituais e tradições.

Portugal não é exceção. A comunidade chinesa costuma celebrar o Ano Novo com um desfile tradicional com dragões na Avenida Almirante Reis.





Este ano, devido à pandemia, as celebrações e atividades culturais de celebração do Ano Novo chinês serão realizadas online. Vários artistas da China, Macau e Portugal integram a programação, que se inicia a partir das 11 horas de 28 de janeiro. As comemorações contam com o apoio da comunidade chinesa, da Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chineses, da Embaixada da China e Câmara Municipal de Lisboa. Pode acompanhar a transmissão online das festas neste site.

Horóscopo dita nome dos anos

De acordo com a tradição chinesa, cada novo ano corresponde a um dos 12 animais que responderam à chamada de Buda para uma reunião. Num gesto de gratidão, Buda transformou-os nos signos do horóscopo chinês, a saber: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco.

Estes 12 signos são utilizados para representar os anos. Como o ciclo se repete a cada 12 anos, 2020 encerrou um ciclo representado pelo rato, e em 2021 um novo ciclo se inicia, com o boi, com o elemento de metal. "Será um ano de trabalho e de superação. O sucesso será fruto de muita disciplina, perseverança e dedicação" é a leitura que se pode fazer do horóscopo chinês.

Tradições do Ano Novo

A cultura chinesa tem um conjunto de rituais e tradições associadas a esta festividade, à semelhança dos países ocidentais com a passagem de ano.

A preparação começa com uma limpeza a fundo da casa antes do dia de Ano Novo. A arrumação e a limpeza são fundamentais para eliminar a má sorte acumulada durante o ano. É por este motivo que se evita limpar a casa nos dois primeiros dias do ano, porque simboliza deitar fora a boa sorte que entrou com o novo ano.

Uma vez que a casa está limpa, é a vez de proceder às decorações de cor vermelha, que representa prosperidade, felicidade, dinheiro e boa sorte. A sala costuma estar decorada com botões de flores, laranjas e tangerinas e oito variedades de fruta cristalizada, para começar o ano de forma doce.

Todas as dívidas devem estar pagas até ao último dia do ano, para afastar o mau feng shui das finanças.

Na noite da véspera do Ano Novo chinês, à semelhança do que acontece no Ocidente, as famílias reúnem-se para um jantar no qual não pode faltar peixe, massa de arroz e empadas chinesas.

Outra tradição é na noite do Ano Novo ter todas as portas e janelas abertas à meia-noite para deixar sair o ano velho. Também a esta hora começa o fogo de artifício. Nos dias a seguir ao Ano Novo, os adultos costumam dar às crianças dinheiro dentro de um envelope vermelho. É uma forma de afastar o mal das crianças e proporcionar saúde e uma longa vida.