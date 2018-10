Comer ao sabor da estação

É tempo de marmelo

Marmelada à moda da avó ou à nossa maneira: os cubos de marmelada com coco ralado são uma guloseima natural e saudável, que sabem a momentos felizes.

Quentes, quentinhas, chegam as castanhas!

Prove que arriscar em combinações improváveis compensa. Experimente a massa tagliatelle com castanhas, aipo e bacon ou a tarte de castanhas, cogumelos e queijo de cabra.

Maçãs e peras, as frutas da estação

"An apple a day keeps the doctor away", já diz o ditado. Uma maçã e uma pera por dia... ainda melhor! Reinvente a forma de as saborear com os queques de pera rocha ou as maças recheadas com canela.

Nozes, avelãs e amêndoas

Não há snack mais saudável do que uma mão-cheia de frutos secos. Esqueceu-se? Não faz mal! Acrescente-os ao prato principal: frango com pera rocha e nozes crocantes, acompanhado com salada quente de quinoa, espinafres e cenoura.

Supercitrinos em ação

A laranja, tangerina e limão ocupam um lugar de honra nesta estação, prontos a reforçar o sistema imunitário para os meses frios que se avizinham. Vitamine-se e delicie-se com receitas doces (tarte de citrinos e ricotta e cones de limão e sementes de papoila) ou salgadas (salteado de linguini com camarões e molho de laranja).

Entram em cena a abóbora e a cenoura

Pratos vegetarianos, com muito gosto! Nos dias de correria, a salada de cenoura, laranja e gengibre está pronta a beber ou a levar no frasco. Mas para aquecer as noites de outono, não há melhor comida de conforto do que o creme de lentilhas e abóbora ou a paella de legumes, com abóbora, aipo e açafrão.

A batata é nossa amiga

Figura incontornável da nossa tradição gastronómica, a batata complementa refeições que abrem o apetite a toda a família: frango no forno com batatas e limão ou filetes de pescada com batata assada são pratos deliciosos, rápidos de preparar e repletos de ingredientes nutritivos.

Outono mais "verde"

Abram alas para os super-heróis verdes, quais couves, espinafres, agrião, grelos e nabiças. Com estas receitas, já não há desculpas para lhes torcer o nariz: tagliatelle com salmão e molho de agrião e polvo com migas de couve-portuguesa.

Deixe que a natureza se reflita na cozinha com a paleta colorida dos alimentos outonais. Consulte o calendário anual de frutos e legumes e conheça o melhor que a natureza nos dá em cada época do ano.

O outono Sabe Bem!