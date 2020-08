Conheça Portugal e a Europa a preços “low-cost”

Nesta época de lazer aumenta a vontade e há mais tempo para viajar e conhecer novos locais. Praia, campo, centros urbanos… o verão é para aproveitar da melhor forma possível e uma dessas maneiras é alargar horizontes, conhecendo novos locais. Pode ir para fora cá dentro ou dar um salto a lindas cidades e locais da vizinha Espanha ou das não tão longínquas França e Suíça. Você decide, mas para fazer estas viagens em autocarros com todo o conforto e segurança, ecológicos e de forma económica, a melhor opção passa por viajar na Royal Express.

A Royal Express, empresa nacional com sede em Cascais, já se tinha destacado em 2019 por ter criado uma linha expresso Cascais — Sintra — Porto, com bilhetes a 5,29 euros. Este ano foi muito mais longe, apresentando 44 novos destinos (ver em baixo) que estão disponíveis desde o passado dia 31 de julho, alguns deles com bilhetes desde 99 cêntimos!

Com bilhetes desde 5,29 euros pode ir do Porto a Lisboa. A partir do mesmo preço e entre as rotas mais populares estão: Porto — Cascais; Porto — Sintra; Cascais — Porto; Sintra — Faro; e Sintra — Porto. Já uma viagem entre Lisboa e Zurique, a maior cidade da Suíça, fica desde 29,99 euros.

Novo serviço expresso liga Lisboa (Oriente) ao Porto

Nota também para o mais recente serviço expresso, com destino ao Porto, com partida de Lisboa (Oriente). "Chegámos à capital, com várias circulações diárias mas sempre ao mesmo preço", assegura a Royal Express.

Não obstante a pandemia que estamos a viver, registe-se que a empresa prevê ter 89 novos destinos nacionais e internacionais até ao fim do ano.

Autocarros luxuosos e ecológicos

Em relação aos autocarros para fazer estas viagens de sonho, são premium, estando equipados com Wi-Fi, DVD, WC e ar condicionado. A empresa disponibiliza ainda o despacho de mercadoria com a Royal Express Delivery, um serviço regular, de qualidade, seguro (Clean & Safe) e único no mercado. E tem na consciencialização ambiental a sua causa primordial, assegurando na totalidade a neutralização das emissões de CO2 (certificada pela FirstClimate), pelo que sempre que viajar com a Royal Express está a contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Mais: para garantir a segurança de todos os passageiros, os veículos Royal Express estão equipados com filtros de purificação e esterilização do ar em 99,8%. E é assegurada a limpeza e a desinfeção de toda a frota e postos de venda, com a aplicação do produto Microbe Shield Z-17 da marca ZOONO, para a redução do risco de contaminação da Covid-19.

Para conhecer melhor a Royal Express e os destinos de viagem que oferece aceda a www.royalexpress.com

44 novos destinos

Lisboa, Santarém, Fátima, Leiria, Coimbra, Penacova, Viseu, Guarda, Póvoa de Varzim, Famalicão, Guimarães, Póvoa do Lanhoso, Vieira do Minho, Chaves, Vila Nova de Cerveira, Valença, Faro, Lamego, Régua, Vila Real, Seroa, Santa Cruz do Bispo, Maia, Vila do Conde, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Esposende, Vigo, Sevilha, Málaga, Madrid, São Bernardino, Salamanca, Burgos, San Sebastián, Clermont, Bayonne, Bordéus, Montluçon, Mâcon, Genebra, Zurique, Lugano e Berna.

"Garantimos o preço mais baixo"



Nuno Oliveira, CEO da Royal Express, explica a fórmula do sucesso da empresa de transportes "low-cost".

O segredo do vosso êxito está nos baixos preços que praticam. Como consegue a Royal Express que se viaje de maneira tão segura e confortável de forma tão económica?

O nosso sucesso assenta em quatro pressupostos: a garantia do preço mais baixo do mercado, através da aplicação de tarifas dinâmicas de acordo com a procura do cliente e oferta da concorrência; oferta de autocarros expresso topo de gama de um ou dois pisos com WC, Wi-Fi, USB charge, entretenimento a bordo, que garantem um maior conforto e segurança na viagem dos nossos clientes; através de um helpdesk 100% dedicado ao cliente e às suas necessidades em multiplataformas, atendimento presencial personalizado, telefónico, e-mail e redes sociais; por fim, e não a menos importante, pelo compromisso e responsabilidade ecológica, através de vários programas internacionais. O cliente, sempre que viaja connosco, não só está a usufruir da melhor oferta do mercado como também está a ajudar o meio ambiente, pois a Royal Express faz a compensação da emissão de CO2 produzida pelos quilómetros percorridos pelos seus passageiros.

As viagens para os 44 novos destinos apenas começaram no dia 31 de julho, mas já se regista mais procura pelos vossos serviços?

Desde 31 de julho e no decorrer do mês de agosto teremos mais 44 destinos. O nosso objetivo é chegar aos 89 destinos ainda este ano. Apesar de a situação da pandemia ter atrasado alguns dos nossos projetos, somos extremamente dinâmicos e acreditamos ter a responsabilidade de ajudar o País a seguir em frente. Queremos ligar Portugal entre si e às principais capitais europeias, tornando esses destinos mais atrativos e próximos dos nossos clientes a nível de distância, de tempo e a nível económico.

Porquê estes destinos em Portugal e no estrangeiro?

Para a abertura das novas rotas e destinos foi tido em consideração as deslocações tradicionais do setor, mas principalmente atender as necessidades e os desejos que ainda não estavam a ser satisfeitos pela oferta do atual mercado.