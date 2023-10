Coviran apresenta objetivos futuros em convenção nacional

O complexo do Taguspark, em Oeiras, acolheu a Convenção Nacional de Sócios da Coviran, durante a qual a cooperativa de supermercados reuniu mais de uma centena de sócios de todo o território para traçar os objetivos do seu futuro a curto, médio e longo prazo, bem como para fazer o balanço dos seus inúmeros projetos em curso.

Durante dois dias, os sócios da Coviran de todo o país, através das suas três plataformas logísticas – em Vila do Conde, Sintra e Algoz –, reuniram-se para discutir, ouvir e participar ativamente no futuro da Coviran Portugal, uma das mais sólidas empresas de distribuição do país.

Durante a convenção, o presidente da Coviran, José António Benito, destacou que o projeto "ultrapassa fronteiras". "Os resultados de Portugal são surpreendentes, graças ao esforço e dedicação dos nossos sócios e da nossa equipa em Portugal. Em conjunto, demonstraram um profissionalismo e uma capacidade excecionais, enfrentando desafios e ultrapassando obstáculos com determinação", afirmou.

O presidente da Coviran, José António Benito, salienta a implementação e o empenho dos sócios em fazer da Coviran "um modelo imbatível e cada vez mais rentável".

À esquerda, o diretor-geral, Esteban Gutiérrez; ao centro, o presidente, José António Benito; à direita, o diretor de Portugal, Acácio Santana.

Participação dos sócios faz parte de modelo da "locomotiva imparável"

Durante o discurso, o responsável da cooperativa defendeu o modelo de economia social da Coviran, "absolutamente centrado no sócio, que, por sua vez, gera riqueza onde é implementado". Neste sentido, salientou que a participação dos sócios nas decisões e no futuro da Coviran é "diferenciadora" e uma "locomotiva imparável", em comparação com outras propostas do setor. Da mesma forma, Benito assegurou que, neste momento, a Coviran está centrada em ser "uma cooperativa mais forte, para que os seus sócios sejam mais fortes e rentáveis".

Palavras de agradecimento para a equipa de Portugal

A convenção da Coviran Portugal também contou pela primeira vez com a intervenção do novo diretor-geral da Coviran, Esteban Gutiérrez, que além de apresentar as prioridades estratégicas da cooperativa, quis deixar algumas palavras de agradecimento à equipa de Portugal, de quem disse que "são, juntamente com os sócios, os verdadeiros artífices pelos êxitos alcançados em doze anos de existência e os responsáveis de que a Coviran compita com os maiores do setor num projeto com raízes fortes e muito profundas e com o melhor dos futuros pela frente".

Sobre a Coviran A Coviran é uma empresa de distribuição alimentar, composta por 2.294 sócios retalhistas independentes neste setor. Atualmente, a cooperativa ocupa a segunda posição no ranking por números de estabelecimentos, fechando o exercício de 2022 com mais de 2.730 supermercados que operam sob a insígnia Coviran, distribuídos principalmente por Espanha e Portugal. Em 2022, alcançou 1.786 milhões de euros em vendas brutas sob a insígnia e gerou 15.119 postos de trabalho diretos. O seu empenho na economia social, contribui para gerar emprego e riqueza nas áreas onde está sediada, o que carateriza esta cooperativa como uma referência para a economia social em Espanha e Portugal.

