Crédito Agrícola premeia inovação na agricultura

Ser empreendedor em Portugal não é fácil e nem todos conseguem levar as suas ideias a bom porto. É por isso que os incentivos são tão importantes para que as boas ideias não fiquem só no papel e sejam aplicadas em cenários concretos de inovação. Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, não tem dúvidas ao afirmar que os projetos mais arrojados devem ter algum auxílio para escalar e é isso mesmo que se pretende com o Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola: "Ao apoiar os melhores projetos nas áreas da agricultura, pecuária e floresta, o Crédito Agrícola permite que saiam dos laboratórios e das experiências e consigam gerar negócio, transferindo valor para a economia."

Na 8.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola, foram atribuídas distinções em três categorias que foram abertas a concurso público, que estão alinhadas com o Pacto Ecológico Europeu ("Agroindústria 4.0", "Biotecnologia e Bioeconomia" e "Produtores Inovadores"). O projeto vencedor de cada categoria recebeu um prémio monetário no valor de cinco mil euros. Foram ainda atribuídas duas distinções de reconhecimento especial, também no valor de cinco mil euros cada, para o melhor projeto de "Inovação em Parceria" e para o "Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola", e ainda uma menção honrosa no valor de 2.500 euros para o "Jovem Empresário Rural".

Promotores da sustentabilidade

Ainda que a inovação seja o objetivo maior para atrair as candidaturas, a sustentabilidade ambiental associou-se-lhe e é hoje um atributo que está a valorizar todos os projetos. O presidente do Grupo Crédito Agrícola acredita que com este prémio se está a fazer um caminho muito profundo na área da sustentabilidade ambiental e os projetos que chegaram à 8.ª edição tiveram todos uma preocupação com as questões da economia circular e da sustentabilidade. "Esse facto é algo que nos deixa muito satisfeitos", revela o gestor. E é também uma razão de peso para que a instituição continue envolvida e a incentivar o mundo académico a desenvolver as suas ideias e a procurar os parceiros certos para as levar para novos patamares. "Não desistam, continuem, porque o Crédito Agrícola está cá para vos apoiar naquilo que nos for possível", incentiva Licínio Pina.

SpecTom distinguido na categoria Agroindústria 4.0

A utilização de inteligência artificial e técnicas de espetroscopia para visualizar as estruturas internas das plantas e quantificar a composição dos diferentes tecidos. Trata-se de uma solução portátil e não invasiva, o que permite um diagnóstico em tempo real. Através da quantificação de metabolitos chave, torna-se possível efetuar diagnósticos bastante precisos sobre o estado e/ou evolução de doenças/lesões internas, bem como sobre a resposta aos tratamentos.

InovPastel distinguido na categoria Biotecnologia e Bioeconomia

Criação de opções de pastelaria tradicional mais saudáveis e funcionais mantendo o seu sabor original, através da redução do teor de açúcar e gordura e incorporação de bio-ingredientes menos calóricos e mais saudáveis, tais como fibras dietéticas.

Agricultura Competitiva e Sustentável ganha categoria Produtores Inovadores

Quinta totalmente sustentável, que tem apostado na eficiência energética e na agricultura de precisão, com tratores autoguiados, gestão da irrigação, sensores, satélites, drones e digitalização de todos os processos, com benefícios económicos e ambientais. Aposta também na substituição de fatores de produção de origem sintética para orgânica e investe na promoção da biodiversidade do solo, com técnicas de conservação como a sementeira direta, e da fauna, com a criação de zonas de refúgio para abelhas e outros animais.

NaturALL distinguido como projeto de Elevado Potencial Promovido por Associado CA

Desenvolvimento de um desinfetante inteligente combinando princípios de nanotecnologia, matéria-prima florestal e economia circular. O objetivo é utilizar compostos extraídos maioritariamente de produtos da floresta endémica portuguesa como a bolota para o desenvolvimento de uma alternativa natural aos produtos sintéticos, e que seja também segura, não-tóxica, ecológica, biodegradável e sustentável.

Amêndoas com identidade distinguido na categoria Inovação em Parceria

Empresa que usa a tecnologia Blockchain para possibilitar que os consumidores das amêndoas Veracruz acompanhem o trajeto dos alimentos de forma 100% automatizada e em tempo real através das etiquetas de rastreabilidade QR Code. A Veracruz será a primeira empresa produtora de amêndoas a nível mundial a ter seu produto rastreável.

Medronho Bottle distinguido na categoria Jovem Empresário Rural

Exploração dedicada à produção de medronho e que desenvolveu uma bebida suave à base de medronho, inovadora e de baixo teor alcoólico, com caraterísticas distintivas que não existem no mercado. O projeto surge como estratégia de valorização do fruto, objetivando a criação e comercialização de um produto sustentável de valor acrescentado. O projeto prevê desenvolver quatro sabores distintos; Original (medronho), Laranja, Lima-Limão e Frutos vermelhos.

Smart Trap distinguido na categoria BfK, atribuída pela Agência Nacional de Inovação

Armadilha inteligente que permite a monitorização remota do inseto vetor da Flavescência Dourada (Scaphoideus titanus Bal.) que é 5-10 vezes mais pequeno que outros insetos já detetados por armadilhas. O inseto é capturado numa fita cromática e a identificação é feita por um sistema de captura de imagem que possibilita a transmissão sem fios periódica e o seu arquivo.