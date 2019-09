Dar às ideias solidárias o valor que merecem

A Fundación Cepsa volta a lançar o repto a projetos de cariz solidário. É já a 15ª edição dos Prémios ao Valor Social, uma iniciativa que visa apoiar iniciativas sociais com o intuito de melhorar a qualidade de vida a grupos tendencialmente mais vulneráveis.

O objetivo da iniciativa tem por critério ajudar as comunidades locais onde a Cepsa desenvolve as suas atividades. Assim, o valor dos prémios – que poderá ir até 400 mil euros – será distribuído por Portugal, Espanha, Brasil e Colômbia, onde a Cepsa e a sua fundação estabeleceram "laços e relações com as comunidades de forma mais profunda".

Valorizar a solidariedade

O projeto Prémios ao Valor Social foca-se na necessidade de ajudar as comunidades locais através de instituições que prestem assistência em situações mais frágeis. Instituições cujo foco sejam pessoas em vulnerabilidade social, doentes, desempregados, pessoas com diversidade funcional, minorias étnicas, crianças, jovens, idosos ou vítimas de violência baseada em género são algumas das potenciais beneficiárias destes prémios. A Fundación Cepsa compromete-se assim a ajudar quem ajuda, todos os dias.

Para se habilitarem ao apoio da Fundación Cepsa, as instituições elegíveis a concurso devem apresentar a candidatura no site da fundação, até dia 3 de outubro, apresentando os seus projetos. Cada projeto será posteriormente apadrinhado ou amadrinhado por um Colaborador Cepsa. Na eventualidade de determinado projeto não ter padrinho ou madrinha, a Fundación nomeará um.

Os projetos vencedores são posteriormente escolhidos por um júri constituído por personalidades institucionais que trabalham no ramo da ação social, bem como representantes da Cepsa.

Para que não haja nenhuma dúvida por esclarecer, a Fundación Cepsa disponibiliza duas linhas de esclarecimento: por email, através do endereço quenecesitas@cepsa.com ou através da linha gratuita 800 506 088.

15 edições a ajudar quem precisa

A valorização das ideias solidárias por parte da Fundación Cepsa conta já com 14 edições bem-sucedidas e com 2,5 milhões de euros distribuídos por 300 projetos. As expectativas para esta 15ª edição são, por isso, elevadas.

Em 2018, Portugal participou com 65 candidaturas, sendo atribuídos prémios a quatro projetos. A Associação de Ajuda ao Recém-Nascido – Banco do Bebé, a Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais, a Agência Piaget para o Desenvolvimento e o Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação Humanitária foram as contempladas da 14ª edição, com um total de 50 mil euros distribuídos pelas mesmas.

Desde 2005, mais de 40 associações portuguesas foram beneficiadas pelo projeto, o que se traduz em mais de 700 mil euros destinados a ajudar causas sociais.

O foco da Fundación Cepsa é ajudar as comunidades locais onde a marca Cepsa desenvolve as suas atividades. Os âmbitos de atuação são transversais a várias áreas: social, cultural, ambiental, científico-educativo e de fomento do desporto.