Delicioso regresso à rotina

Segunda-feira

O despertador toca e... lá se vai a vida descontraída e sem horários. É hora de regressar à escola e ao escritório e de repor alguns hábitos que até sabem bem.

Como ainda é verão e é bom comer à mão, o nutritivo hambúrguer de grão vai fazer as delícias dos miúdos e graúdos.

À hora do lanche, a mousse de chocolate com avelã, cheia de fruta e sem ponta de açúcar, vai espalhar muita alegria. A semana começa em grande!

Terça-feira

A felicidade? Às vezes basta um bom prato de massa para o dia se tornar perfeito. Se lhe juntar uma lancheira com os seus super-heróis preferidos, não há criança que resista ao almoço: fusilli com legumes, repleto de alimentos com superpoderes e um molho suculento (que é melhor levar à parte e servir só na hora da refeição).

A meio da tarde há mais diversão com as sandes coruja e urso, feitas com pão de forma integral, manteiga de amendoim, fruta fresca e uma boa dose de imaginação. Superideia? Esconda mensagens divertidas na lancheira – "Boca de urso comilão!" ou "Não te esqueças de brincar muito!".

Quarta-feira

Vê ao longe algumas nuvens carregadas e já sente falta dos dias de praia? Com wraps de frango e guacamole, prontos em 15 minutos e com as combinações que desejar, não há tempo para "maus tempos". Para saborear de manhã ou à tarde, os snacks de nougat crocantes com fruta e iogurte vão adoçar o seu dia. Se a marmita falasse! Parte cheia, regressa vazia e partilha tantas histórias consigo.

Quinta-feira

Não há dia mais bem situado e já cheira a final de semana! Se uma das suas resoluções de setembro foi fazer uma alimentação saudável para toda a família, o salmão grelhado com esparguete de curgete é uma refeição completa, colorida e deliciosa que promete despertar o interesse dos mais pequenos pelos legumes.

Ao lanche, fruta ou sumos naturais, leite ou iogurtes, fazem companhia aos cubos de marmelada que nos transportam de volta à infância.

Sexta-feira

Quem já embarcou na aventura dos "marmiteiros" sabe que é fácil economizar, fazer escolhas mais saudáveis e desperdiçar menos. Uma solução de ouro é aproveitar as sobras que tem no frigorífico para preparar as marmitas de sexta-feira, com um twist original, é claro! Que tal um bolo de esparguete, queijo e fiambre? Ideal para fatiar, levar e partilhar.

As peras ultramaduras também se transformam em queques de pera, a saborear com uma mão-cheia de saudáveis frutos secos.

Sábado

O sol já sorri? Prepare a marmita e saia! Escolha entre praia e piquenique ao ar livre, porque tudo sabe melhor lá fora. Despeça-se do verão em modo alegre e saboroso com fatias cheias de sabor ao almoço – tarte de brócolos com queijo e tomate, tão boa quente como fria – e ao lanche – bolo de mirtilos e limão.

Domingo

A manhã quer-se na sorna e o almoço tardio e rápido de preparar. Delicie-se com taças de quinoa coloridas enquanto vê o tempo a passar com calma.

À tarde envolva toda a família no planeamento das refeições da próxima semana, enquanto saboreiam uns deliciosos scones de limão que piscam o olho ao outono que se aproxima. Afinal é fácil transformar a rotina em algo divertido.

Tenha um delicioso regresso a casa.