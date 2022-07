Diversão ao ar livre em família

Neste verão que se aproxima, os jardins, parques, praias e matas são convidativos para se aproveitar o calor e estar com os amigos e com a família. É também, por excelência a época em que muitos adultos decidem não só praticar desporto – sejam caminhadas, corridas ou ginásio – como perder peso. Muitas vezes, gostavam de ser acompanhados por um especialista, mas nem sempre é fácil encontrar uma Clínica Médica com valores acessíveis à população em geral. Na miMed consegue encontrar uma equipa que gere a sua Saúde e cuida de si e da sua família.

Viver o verão com tranquilidade

Facilitar a vida das famílias (e de cada pessoa em particular) é o objectivo da miMed, que ajuda a promover a Saúde e a prevenir a Doença, em horário alargado e na área da Grande Lisboa e Vale do Tejo. A miMed tem uma rede de 10 Clínicas Médicas onde poderá ter o seu Médico de Família desde 8,25€/mês.

Sejamos realistas: e quando precisamos de um médico de família, mas não conseguimos? De uma consulta no dentista para os nossos filhos? Ou de um especialista em nutrição que nos ajude a perder aqueles quilos que incomodam?

Muitas vezes precisamos de um profissional de Saúde que esteja junto a nós para nos ajudar a manter o nosso bem-estar.

Queremos que aproveite o verão para fazer aquilo de que mais gosta, com a confiança de ter, caso precise, um médico disponível nas Clínicas miMed.

Amigos perto de nós

Sentirmos que podemos contar com o apoio de profissionais de Saúde, seja para uma consulta numa situação inesperada, ou para uma consulta de rotina, é essencial para confiarmos nos serviços prestados.

Na miMed encontra o seu Médico de Família e mais de 10 especialidades, numa rede de Clínicas perto: de si. Médico de Família, Enfermagem, Medicina Dentária, Nutrição, Análises Clínicas e muito mais serviços. Consulte miMed.pt.

Record Challenge Park

O Record Challenge Park é um dia com música e animação dedicado ao desporto e à família, com várias actividades ao ar livre (artes marciais, matraquilhos, insufláveis, jogos tradicionais, futebol, padel, ioga, zumba, pilates…). Nesta última edição – que aconteceu a 28 de maio no estádio do Inatel, em Lisboa –, a miMed esteve presente com Enfermeiro e Nutricionista e ofereceu gratuitamente a todos os visitantes, rastreios de medição da Tensão Arterial e de medição do Índice de massa corporal.

O desporto é essencial para um estilo de vida saudável e melhora a saúde física e mental, razão pela qual a miMed se associou a esta causa. As nossas famílias e os nossos amigos estão perto de nós. A miMed também.