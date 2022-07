Diversão, cultura e sustentabilidade na festa mais aguardada!

O mês de julho arranca e os planos multiplicam-se. Férias, fins de semana de bom tempo e a vontade de fazer algo diferente são ponto assente para muitas famílias, que procuram atividades didáticas, divertidas e diferentes que agradem a todos.

Temos a sugestão que vai valer para todo o verão! A Festa Ageas Seguros, na sua terceira edição, passa por Leiria , e o dia 8 de julho será inesquecível para todos os que rumarem até à cidade. Preparem-se: o dia será longo e inesquecível!

Conheça a cidade e esteja atento

Entre as 9h e as 17h, a nossa sugestão é que visite as ruas do centro de Leiria, com direito a uma visita ao castelo, à Praça Rodrigo Lobo e até ao Museu da Imagem em Movimento. Durante o passeio, esteja atento: há ofertas sustentáveis da Ageas Seguros! Visite uma das lojas Ageas Seguros em Leiria: MSCOL ou OURISEGUR.

Para alertar a população local e os visitantes para a importância de gestos mais sustentáveis, serão oferecidos pinheiros e sacos de algodão. Mas há mais…

Todos os caminhos vão dar à Praia do Pedrógão

Aproveitar a praia e o bom tempo é uma das atividades preferidas de miúdos e graúdos durante o verão, mas é também uma das alturas em que mais pessoas se desleixam. O lixo encontrado nas praias não é exclusivamente deixado lá (muito dele vem já de outros pontos e desagua no areal), mas há ainda quem não tenha o cuidado de deixar o areal limpo.

A partir das 17h30, na Praia de Pedrógão, há uma caminhada organizada que inclui a limpeza da Praia do Pedrógão. Os participantes vão ter um kit sustentável, com um saco de pano, uma T-shirt personalizada, uma garrafa de água, luvas e sacos do lixo. Depois… mãos à obra!

Todos os resíduos serão pesados numa balança cedida pelas Balanças Marques e farão posteriormente parte de uma instalação criada pelo artista Bruno Costa, autor do Mar de Experiências e artista visual do Sustent'Arte, que transforma lixo marinho em arte. A instalação será entregue à cidade de Leiria e será uma homenagem a uma personalidade local.

À noite, o Festival da Sardinha tem muito para oferecer!

O nome não deixa margem para dúvidas: se procura um sítio com boa sardinha para jantar, é aqui que o vai encontrar! O Festival da Sardinha, na Praia de Pedrógão, vai já na sua 28.ª edição. No dia 8 de julho, a partir das 22h30, Agir sobe ao palco para muita animação e músicas que todos sabemos de cor! A Ageas Seguros e o Correio da Manhã associam-se ao concerto e têm mais surpresas e ativação de marca para quem por lá passar. Uma experiência memorável, para recordar.









