DPOC: há algo simples que pode fazer todos os dias para controlar esta doença

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é responsável por sintomas como falta de ar, expetoração, tosse... No mundo, afeta sensivelmente 300 milhões de pessoas. Em Portugal, esta doença chega a 800 mil pessoas. O impacto é enorme. Daí o alerta urgente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia: para viver e viver bem com esta doença, é importante mexer-se. Seja a caminhar por uns minutos, a fazer umas compras rápidas a pé ou até a dançar pela casa.

Quem vive com esta doença precisa de praticar algum tipo de atividade física no dia a dia, de forma a reduzir as admissões hospitalares e a mortalidade.

O que é que já fez hoje?

"De todos os doentes, aqueles que fazem medicação e exercício físico, ou seja, que fazem as duas coisas, têm muito melhor prognóstico e muito menor morbilidade, assim como menor mortalidade", assegura José Alves, médico pneumologista e presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão.

"Há que questionar os doentes, que podem não valorizar os seus sintomas, perceber qual é a sua rotina e se, de facto, a sua qualidade de vida está aquém do que um tratamento adequado e um estilo de vida ativa poderiam proporcionar", acrescenta Isabel Saraiva, presidente da Respira.

O que é a DPOC? É uma doença que evolui ao longo dos anos e que limita as atividades diárias das pessoas, o que acaba por levar à incapacidade. Os sintomas de alerta são a falta de ar, a tosse, a expetoração e o cansaço com esforços. Estes sintomas tornam-se cada vez mais frequentes. Nos casos mais graves, a DPOC reduz drasticamente a qualidade de vida e impede a realização normal da rotina diária. É uma doença comum, que pode ser prevenida e tratada.

Para celebrar o Dia Mundial da DPOC (18 de novembro), a Fundação Portuguesa do Pulmão e a Respira juntaram-se à Sociedade Portuguesa de Pneumologia e, com o apoio da Menarini Portugal, convidam os portugueses a mexerem-se com mais regularidade. A mensagem que marca a celebração deste ano é positiva e vem acompanhada de um hino que quer sensibilizar doentes e profissionais de saúde e que repete a questão "O que é que já fez hoje?".

"Muitas vezes, os doentes conformam-se com as suas limitações e acabam por se render a elas, refugiando-se no receio de fazer mais. Perguntar-lhe o que fizeram hoje permite não só perceber se têm a sua DPOC controlada, mas também serve de incentivo para que se mexam", acrescenta Paula Pinto, médica pneumologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.

O que acontece muitas vezes é que os doentes com DPOC se sentem cansados com pequenos esforços e, aos poucos, deixam de praticar estas atividades que são essenciais para controlar a doença. Como se trata de uma doença progressiva, ao deixar de praticar estes pequenos exercícios leves regularmente, a doença em si pode piorar ou o doente deixar de ter, efetivamente, a doença sob controlo.

Apesar de não haver cura para a DPOC, a doença pode ser tratada. E é neste tratamento que entra a importância do exercício, fundamental para a qualidade de vida da população em geral e, em especial, para os doentes que padecem da doença pulmonar obstrutiva crónica.

Há muitas formas de viver bem com a doença. Com esta mensagem positiva, as três principais entidades nacionais da área respiratória querem sensibilizar os portugueses para a importância das intervenções como a reabilitação pulmonar, a prática de atividade física e o bem-estar social e mental.