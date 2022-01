E se lhe dissermos que esta placa é capaz de fazer arroz sozinha e se desliga quando está pronto?

Quão fácil seria a nossa vida se ao chegar a casa o jantar fosse tão fácil, tão fácil de preparar que até a placa seria capaz de nos fazer arroz de forma autónoma e ainda nos dava um aviso quando estivesse pronto a servir? Nós no sofá, a relaxar, e a placa de indução a tratar da refeição por nós. Parece mentira... Esta é apenas uma das funções de cozinhado da gama de indução DirectSense da Teka, a única indução que cozinha um prato do princípio ao fim.

DirectSense: a gama que devolve tempo ao dia Com dez funções diretas de cozinhado, a nova gama de indução da Teka vem surpreender com o poder de precisão na indução, que permite cozinhar a temperaturas estáveis para cada tipo de técnica. Os sensores que fazem parte da tecnologia integrada permitem que a temperatura de cada função se mantenha constante para obter o cozinhado perfeito.

Função RiceCooking: única a nível mundial

Ora, basta adicionar o arroz, a água e o tempero a um recipiente e selecionar a função RiceCooking. A placa trata do resto. Esteja à vontadinha para ir estender a roupa enquanto deixa o arroz "ao lume". Graças ao inovador controlo de temperatura e tempo, a placa DirectSense é capaz de concluir os passos de preparação sozinha e, quando o arroz estiver pronto, desliga-se automaticamente. E assim se tem um arroz sempre no ponto, com todo o sabor, em apenas alguns minutos e sem grandes esforços.

A placa DirectSense da Teka está preparada para satisfazer cada uma das necessidades conforme a função escolhida – derreter chocolate, fritar a baixas temperaturas... Tudo graças ao equilíbrio entre a temperatura atingida durante o processo e a qualidade dos resultados.

Mais funções especiais

A indução inteligente oferece-nos um novo mundo de possibilidades, com resultados perfeitos e conseguidos de forma mais cómoda. Os sensores presentes na placa DirectSense mantêm a temperatura constante indicada para cada uma das receitas, o que garante que os alimentos não queimam e impede, por exemplo, o aparecimento de substâncias tóxicas como a acrilamida.

Função Poaching

Fritar ou escaldar a baixas temperaturas

Por exemplo, saltear umas batatas e cebolas para preparar, de seguida, a omeleta perfeita.

Função Confit

Confitar

Ideal para preparar marmelada, geleia ou compota da época, no ponto e sem queimar.

Função Pan Frying

Fritar em pouco óleo

Ideal para fritar numa frigideira os elementos mais simples – bifes de frango, panquecas...

Função Deep Frying

Fritar em óleo abundante

Esta função permite manter a temperatura ideal sem correr o risco de gerar substâncias tóxicas devido às elevadas temperaturas.

Função Quick Boiling

Ferver

A escolha perfeita para ferver um litro de água em apenas três minutos.

Função Simmering

Fogo lento

Para cozinhados lentos, essenciais para preparar os melhores estufados e a sopa preferida da casa.

Função Keep Warm

Manter quente

Mantém a comida quente enquanto se prepara para a saborear.

Função Melting

Derreter

Torna simples o processo de derreter açúcar, manteiga, chocolate... Sem queimar!

Função FullFlex

Permite aproveitar completamente a área de cozinhado da placa. Desta forma, nunca foi tão fácil preparar refeições para toda a família, com a possibilidade de utilizar recipientes até 40 cm de diâmetro. Além disso, graças às Zonas Flex, o chef da cozinha lá de casa pode escolher qualquer recipiente para cozinhar – uma grelha, teppanyaki... Há uma certeza: todos os cozinhados contam com o mesmo controlo e precisão.

Função SlideCooking

Está disponível em alguns modelos da gama e permite deslizar o recipiente em que cozinha e a potência do fogo muda automaticamente.

Com tanta tecnologia inovadora e funcionalidades únicas, poderíamos pensar que esta placa teria de ter, com certeza, um "lado mau", mas nem a estética "escapou"! O design de excelência faz com que esta placa se "incorpore" facilmente em qualquer cozinha, com os controlos Multislider a facilitar ainda o controlo de temperatura e a seleção dos parâmetros desejados. Não é mentira. Existe mesmo!