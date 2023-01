Em 2023, queremos menos frio e mais bateria

O inverno chegou, entrámos num novo ano, e já se começa a sentir aquele frio (com algum atraso, verdade, mas as temperaturas começam a descer e fazem-se sentir com mais afinco). Para que este seja um ano em grande e uma entrada com pé direito, há duas coisas que temos de ter bem presentes no primeiro mês do ano: em janeiro, vamos carregar as baterias a 100% e eliminar qualquer entrada de frio, na vida e… no telemóvel, com a ajuda da iServices.

Fim aos ecrãs danificados

Sabia que os problemas no ecrã são dos danos físicos mais comuns em dispositivos móveis? Quem nunca deixou cair o telemóvel e até estremeceu ao ver o vidro estalado ou partido que levante a mão no ar. É das piores sensações e ainda por cima levamos com aquele "aparato" vezes e vezes sem conta, sempre que pegamos no telemóvel para uma chamada, uma mensagem, um scroll… Bem sabemos que o vidro do ecrã é essencial para uma melhor nitidez e que faz toda a diferença na forma como vemos os conteúdos preferidos – seja um vídeo, uma fotografia, um jogo… Na iServices, o diagnóstico é gratuito e bastam 30 minutos para ter um novo ecrã de sonho.

Além dos danos que já mencionámos, a iServices verifica defeitos de display como ecrã com riscas verticais ou horizontais, ecrã e imagem pixelizada, ecrã escuro, intermitente e tátil descalibrado, imagem a preto e branco e imagem distorcida, qualidade da imagem reduzida ou manchas no ecrã do telemóvel para uma reparação de ecrã certeira.

Bateria para tudo

A bateria descarrega demasiado rápido? As apps demoram a abrir ou ficam sem responder com frequência? O telemóvel desliga-se ou reinicia quando menos espera? O telemóvel parece inchado na zona da bateria? Tudo isto são sinais de que algo não está bem. Os problemas de bateria influenciam o desempenho dos telemóveis e em algumas situações pode ser tão frequente e drástico que nos impede de usufruir da utilização. Queremos ter bateria com "saúde" a 100% e ter um telemóvel que nos dê a segurança de poder fazer uma chamada de emergência a qualquer momento. Para isso, é preciso agir! Na iServices o diagnóstico para substituição de bateria é gratuito e pode fazer a reparação na hora.

Na maioria dos casos, as baterias são fabricadas em lítio, uma tecnologia ainda em desenvolvimento e altamente sensível. Notemos que todas as baterias são consumíveis durante um tempo de vida útil limitado, o que significa que é normal que se vá deteriorando com o tempo. Aliás, a simples utilização e os carregamentos podem contribuir para alterações ao nível do desempenho das baterias. Esteja atento aos sinais, faça um diagnóstico gratuito na iServices e deixe a reparação de bateria na mão dos especialistas, para que nunca lhe falte energia.

Aproveite bem os saldos na iServices

Os saldos iServices arrancaram um pouco mais tarde do que as "habituais" lojas de roupa, mas chegaram e estão aí para ajudar nas poupanças! Os descontos até 50% já estão disponíveis. Nesta seleção, encontra complementos perfeitos para o dia a dia como a mala para portátil ou a mochila iServices, o SmartWatch Clássico – disponível também na versão Desportivo –, headphones de gaming, auscultadores e earPods, os Porta Cartões Wally Carta ou Wally Porto e ainda uma série de carregadores, cabos e bases de carregamento para carregar o telemóvel e outros dispositivos em qualquer lugar e momento, entre muitos outros artigos em desconto imperdíveis.

iServices recebe Prémio Cinco Estrelas e é Escolha do Consumidor 2023

O ano arrancou da melhor forma para a iServices. Pelo segundo ano consecutivo, é Escolha do Consumidor na categoria de "Reparação de PC, Smartphones e Recondicionamento de Equipamentos". Avaliada por centenas de consumidores numa série de parâmetros de qualidade – como o atendimento profissional, qualidade de serviço, rapidez, qualidade de materiais de apoio ao cliente e localização e proximidade das lojas iServices –, a marca obteve uma nota global de 84,73%.

Com mais de 11 anos de existência – a iServices surgiu em 2011 para dar resposta à reparação na hora de smartphones e computadores –, a marca arrecadou ainda o Prémio Cinco Estrelas na categoria de "Reparação de Smarthpones e Tablets", sendo assim coroada como marca que vai brilhar em 2023, considerada pelos consumidores portugueses como marca extraordinária.

Com lojas de norte a sul de Portugal, a marca segue uma abordagem de proximidade e atendimento personalizado. Para 2023, a iServices garante o melhor serviço na reparação multimarca (Apple, LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outras).