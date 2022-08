Enjoo nas viagens? Saiba qual a solução certa para prevenir e aliviar

Com a chegada do verão regressam em grande os passeios de barco, os voos de avião, as viagens de comboio e as boleias de carro, mas também as náuseas e os vómitos tão frequentes nos principais meios de transporte marítimos, aéreos ou terrestres. Se sentir o movimento vertical de um navio é o suficiente para lhe causar má-disposição enquanto observa as ondas do oceano, pode sofrer de enjoo do movimento. Os sintomas podem começar de forma repentina e ainda incluir palidez, suores frios, tonturas e uma leve sensação de desconforto abdominal1 que parece não ter fim.

Este enjoo provocado pelo movimento, conhecido como cinetose, ocorre quando as partes do ouvido interno (que ajudam a controlar o equilíbrio) são demasiado estimuladas, o que pode acontecer quando o movimento é excessivo, mas também pode acontecer quando o cérebro recebe informações contraditórias dos sensores de movimento1. Por exemplo, quando olha para a parede imóvel da cabine de um barco enquanto se sente a balançar ou quando participa num jogo de realidade virtual enquanto está sentado sem se mexer1.

A solução para prevenir e aliviar náuseas e vómitos

Carro, avião e barco: os conselhos para evitar o enjoo do movimento

Sabia que algumas pessoas são mais suscetíveis ao enjoo do movimento do que outras? Estima-se que a cinetose seja mais comum nas mulheres e nas crianças entre os 2 e os 12 anos de idade1. O medo, a ansiedade e a má ventilação aumentam igualmente a probabilidade de sofrer de enjoo do movimento. Experimente manter as janelas abertas para respirar ar fresco e evite fumar1. Antes de viajar, não beba bebidas alcoólicas (porque podem agravar as náuseas) e coma pequenas quantidades de alimentos1,2,3 com baixo teor de gordura e sem odores ou sabores fortes1.

Num carro em andamento, por exemplo, dormir ou fechar os olhos pode ajudar a diminuir a perceção de movimento2. Relaxe e respire profundamente3. Escolha o lugar à frente onde se sente menos o movimento e mantenha a posição inclinada dorsal. A cabeça e o corpo devem ficar tão quietos quanto possível e o olhar sempre em frente para o horizonte. Durante a viagem, foque o campo visual em locais distantes e evite olhar para os lados, ler ou jogar videojogos1.

No caso dos aviões, escolha um lugar à altura das asas e, se for de barco, opte por um assento na cabine central do navio para evitar náuseas e tonturas ao diminuir a discrepância entre os estímulos visual e vestibular1,3.

