Especial crianças: receitas à prova de “esquisitices”

Para as crianças, cozinhar é: um jogo de criatividade

Com direito a avental e chapéu de cozinheiro, incentive-os a brincar (sim, brincar a sério!) com a comida. Fazer espetadas, decorar sanduíches, misturar ingredientes, são momentos lúdicos que promovem a coordenação motora e desenvolvem a criatividade. Experimente fazer em conjunto estas espetadas de salsicha fresca.

Experimentar e aprender

Mãos à obra, que é assim que se aprende: ler a receita, pesar os ingredientes, lavar a fruta, partir a casca dos ovos, sentir a textura dos ingredientes, e por aí fora. E assim se promove a leitura e a interpretação, a compreensão da matemática, a descoberta dos mistérios da ciência.

Como é que a massa das tortilhas caseiras pode ter diferentes cores e sabores ou qual o segredo para a cozedura dos filetes de pescada com batata assada no forno? Tudo acontece na escola mais saborosa do mundo.

Momentos de pura magia

Os ingredientes misturam-se, estendem-se, colocam-se em formas, vão ao frigorífico ou ao forno. Abracadabra! E eis que surgem verdadeiras delícias, como as saudáveis gomas de tomate ou o super-mega-extraordinário bolo de chocolate e mousse.

É dia de festa!

Ganhar autonomia

Estar à vontade na cozinha desde pequenos é um passo importante no sentido de ficarem mais autónomos. Planear quais os utensílios e ingredientes necessários para fazer uma receita, gerir o tempo ou ajudar a limpar a cozinha no final são atividades que transmitem noções de organização e responsabilidade. E quem sabe, talvez desperte uma paixão!

Para já, não há dúvida de que se vão apaixonar pelos rolos de lasanha recheados com requeijão e rúcula.

Conhecer história e tradição

Dos sabores que falam da gastronomia do nosso país e das tradições da família aos pratos que chegam de países distantes, as receitas dão origem a conversas acerca de diferentes culturas, tradições e paladares, alargando conhecimentos e horizontes. Cá vai uma dupla de receitas que vai rechear a mesa de sorrisos: Creme de lentilhas com abóbora, quente e nutritivo como manda a tradição, e cordon-bleu com puré de beterraba, colorido e com sotaque francês.

Aprender a ser mais saudável

Envolver as crianças no processo de compra e confeção dos alimentos ajuda a educá-las para uma alimentação saudável e variada. Afinal, quem não se lembra de que a cenoura faz bem aos olhos, os espinafres nos tornam fortes como o Popeye ou que o açúcar faz mal aos dentes? Passe os alimentos processados para a categoria do "de vez em quando" e ensine-os a escolher o melhor.

O tagliatelle de salmão e agrião faz a festa em 25 minutos com apenas cinco ingredientes. Terá sido inventado pelo Shrek?

E a recompensa é…

Participar ativamente na preparação de um prato e, no fim, ver o resultado dos seus esforços aumenta a autoestima. Mais do que isso: sentem-se importantes como "gente grande". Podem ajudar a misturar os ingredientes para fazer a granola de figo e canela para o pequeno-almoço de toda a família, moldar hambúrgueres de grão, brócolos e milho ou bater a massa para as panquecas de coco e abacaxi. Et voilà, fui eu que fiz!