Está um leão à solta na cozinha

Na selva, dizem que quem reina é o leão. Já na nossa cozinha, qualquer um pode reinar. Mas o verdadeiro vencedor é quem tem o forno Steakmaster da Teka “à mão”. E já vai perceber porquê! Com grill que atinge os 700°, combinado com uma grelha especial de ferro fundido, é garantido que vai poder desfrutar da melhor carne, preparada no ponto, caramelizada na perfeição e com aquele sabor característico do churrasco. Tudo isto dentro de portas. Este é o forno ideal para quem adora um bom churrasco, mas não tem espaço livre em casa para o ter no exterior. Sem esquecer, claro, que este novo forno da Teka nos deixa degustar de um churrasco perfeito o ano todo! Não há cá esperas pelo tempo quente.

The King of your Kitchen A nova campanha da Teka distingue a inovação tecnológica e a qualidade dos eletrodomésticos para a cozinha com a qual nos vem habituando. Qualidade, inovação e design são precisamente as três valências e a grande aposta da Teka que, desta forma, se mostra como uma marca de confiança com os olhos postos no futuro. Nesta nova campanha, o destaque vai para o revolucionário forno Steakmaster.

Churrasco com sucesso garantido

Desenhado para cozinhar o bife perfeito sem sair de casa, este forno consegue atingir a temperatura máxima de 700°, graças à tecnologia exclusiva SteakGrill. É esta tecnologia exclusiva da Teka que garante uma perfeita caramelização da carne e que lhe atribui o sabor característico do churrasco. Em poucos minutos, este forno grelha bifes, costeletas, entrecôte ou hambúrgueres. Se estiver a ler isto antes do almoço ou jantar, pedimos desde já imensas desculpas!

Este novo forno pirolítico multifunções da Teka dispõe de mais de 20 programas automáticos para que a sua cruzada pela cozinha seja sempre um sucesso garantido.

Oferta para uma experiência superior

Para tornar toda esta experiência de cozinha ainda mais interessante, a Teka oferece, na compra deste forno e até 31 de dezembro, cinco anos de garantia e 30 dias de experimentação grátis, bem como uma faca de chef, uma luva especial para a grelha e ainda o acesso ao curso da Cooking Academy Steakmaster. Imperdível! Com este kit de oferta tem tudo o que precisa para surpreender à mesa.