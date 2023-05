Estas doenças estão associadas à má higiene oral

Nunca, em momento algum, deve descurar o cuidado da sua boca. E porquê? Porque a boca é uma entrada direta para outros órgãos essenciais. O discurso, a mastigação, a deglutição e os estágios iniciais da digestão são funções vitais que a envolvem.

Quando a higienização não é realizada de forma adequada, as bactérias vão-se acumulando e com elas surge a placa bacteriana, que, como temos visto, dá azo a doenças orais que mais tarde podem evoluir para complicações mais graves a nível da saúde geral. Vejamos em que consiste esta relação, as doenças associadas e a importância de uma boa escovagem.

Saúde gengival e saúde geral. Qual a relação?

De certeza que tem conhecimento de que uma saúde oral pobre pode levar ao aparecimento de problemas na boca. Cáries e doenças nas gengivas são exemplos.

O que se calhar não sabia é que a falta de cuidados com as gengivas pode desencadear ou agravar doenças crónicas. O nosso sistema circulatório liga todas as partes do nosso corpo através do sangue. Isso faz com que problemas que têm origem na boca, como a periodontite, gengivite, retração gengival, facilmente migrem para outras partes do organismo, provocando ou agravando outro tipo de doenças.



Doenças associadas a uma saúde oral pobre • Diabetes • Doenças cardiovasculares • Doenças neurodegenerativas • Doenças reumáticas • Doença inflamatória intestinal • Asma • Obesidade

Fonte: Estudo "Uma revisão global da evidência que relacionam a saúde oral e as doenças sistémicas não transmissíveis", publicado na Nature Communications pelo centro de investigação da Egas Moniz School of Health and Science



Se não cuidar da sua saúde oral, pode ter de lidar com consequências bem mais complicadas do que uma dor de dentes



Os números que assustam…

Em Portugal, o paradigma está longe de ser o ideal. Ou sequer o aceitável. Muitos portugueses descuram o cuidado na higiene oral e as idas ao médico dentista.



Os resultados deste quadro estão à vista: • 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais • Mais de 30% da população nunca foi ao médico dentista ou só vai em caso de urgência • 9% da população não tem qualquer dente natural

Fonte: barómetro Nacional da Saúde Oral



Em Portugal, quatro em cada 10 pessoas não consultam o médico dentista ou o estomatologista



Estes são números que preocupam os especialistas. Ainda para mais porque, como vimos, as doenças gengivais estão profundamente ligadas a doenças crónicas. Avaliemos, agora, a situação no que toca a este tema: 3,9 milhões de pessoas reportaram ter pelo menos uma doença crónica . Hipertensão arterial, enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, dor crónica, osteoporose, são algumas delas.

Fazendo o balanço da informação… há muito que precisa de mudar. Comecemos pelo básico: cuidar da nossa boca.

Cuide da sua saúde. Comece pelas suas gengivas. #ColgatePT #GengivasSaudáveis.

Prevenir: a rotina e os produtos adequados

Em primeiro lugar: uma pasta de dentes adequada às necessidades Contamos com a pasta de dentes e a sua ação indispensável na remoção da placa. Preferencialmente, deve optar por uma que tenha uma forte ação antibacteriana. Se tiver compostos focados na prevenção do surgimento de doenças gengivais, melhor. Escove os dentes pelo menos duas vezes por dia (após o pequeno-almoço e ao jantar, por exemplo) durante aproximadamente 2 minutos. Atenção! Não se esqueça da língua. Muito menos do espaço entre os dentes. Ficar duas horas sem comer depois da escovagem também é aconselhado. À noite, escovar os dentes deve ser o último passo da rotina antes de se deitar, o que significa que não deve comer nem beber (exceto água) depois da escovagem.





Em segundo lugar: escolher uma boa escova + escovagem ideal Não escolha escovas duras. Opte por uma que não seja abrasiva. Escove os dentes de forma suave, caso contrário, aumentará a probabilidade de ferir as gengivas e ter problemas no futuro como a retração gengival ou o aumento da sensibilidade dentária. A cabeça da escova deve ser pequena, as cerdas macias e de pontas arredondas para que não magoem as suas gengivas. Desta forma estarão sempre protegidas. Prossiga com o uso do fio dentário ou da escova interdental.







Para finalizar em grande: um poderoso elixir Os elixires são capazes de eliminar as bactérias que persistem na boca depois da escovagem, deixando o hálito fresco durante mais tempo. Com a sua ação protetora, das gengivas e dos dentes, são um ótimo complemento para finalizar a sua rotina.

Ter uma boca saudável não é difícil . O difícil é restaurar os danos. Que podem ser fatais. Neste mês dedicado à saúde gengival vamos alertar para a importância de manter uma boca livre de placa bacteriana, cáries e doenças associadas. Estes cuidados são essenciais em todos os casos, especialmente nos mais gravosos.

Fazer uma higienização correta com escovagem, fio dentário e elixir, aliada às visitas regulares ao médico dentista (de seis em seis meses), é a chave. Boca sã, corpo são!

Conteúdo patrocinado por Colgate