Este é o segredo para se livrar (de vez!) das alergias

Está aberta a época dos espirros. Os primeiros dias de sol são, para muitos, sinónimo de nariz a pingar e de olhos vermelhos. E o pior é que nem dentro de casa estamos a salvo.

Os ácaros do pó doméstico são a principal causa de alergia na população portuguesa. A presença de fungos ou mofo é outra realidade que pode levar ao aparecimento de asma, rinite, sinusite, aspergilose broncopulmonar alérgica, micose broncopulmonar alérgica e… das comuns alergias.

Por mais que areje a casa ou tente controlar a humidade, estes indesejados seres minúsculos teimam em aparecer, mas não tem de ser assim.

Afinal, como me posso livrar das alergias?

Os desumidificadores elétricos podem ajudar a prevenir a formação de alguns fungos, mas só são eficazes em pequenos espaços da habitação. Portanto, seja qual for a estação do ano, o ar condicionado é a melhor solução para assegurar o máximo conforto e a qualidade do ar.

Muito prático e com um design elegante, o ar condicionado Mitsubishi Electric é a máquina dos tempos modernos. Além de deixar o espaço à temperatura ideal, purifica o ar de toda a casa e, por isso, é o companheiro ideal para combater as alergias.

O sistema revolucionário e exclusivo MelCloud, integrado no aparelho, dá-lhe o controlo total a partir de qualquer lugar – através de um smartphone, tablet ou PC –, o que significa que pode programar e controlar o ar condicionado à distância para que a casa esteja pronta para o receber.

E se pensa que vai gastar demasiado com um ar condicionado, esqueça tudo. Este dispositivo inovador é eficiente, poupado, consome pouca energia e tem ainda um excelente desempenho ambiental.

Porque devo ter ar condicionado?

Quatro características diferenciadoras do Mitsubishi Electric:

1. Elegante e discreto

A tecnologia de pintura mais avançada proporciona um design mais atrativo a este ar condicionado, com a cor intensa a transmitir uma sensação de qualidade sem igual. Este equipamento é ainda acompanhado de um controlo remoto elegante e moderno.

Valorizar a casa Uma habitação que tem ar condicionado vale mais dinheiro do que uma casa sem qualquer equipamento de climatização. O ar condicionado aumenta a vida útil dos aparelhos eletrónicos ao impedir que o ar húmido entre em contacto com as partes internas desses equipamentos.

2. Adeus, vírus e bactérias

Ao eliminar bactérias, o crescimento de fungos e agentes poluentes, este ar condicionado é a escolha certa para purificar o ar. O Mitsubishi Electric contribui para um ambiente mais saudável para toda a família.

O pequeno eletrodoméstico evita e reduz sintomas como comichão, espirros, irritação no nariz, nos olhos e na garganta, entre outras manifestações alérgicas.

3. Tecnologia revolucionária

Os equipamentos integram sistemas de filtragem, como filtros purificadores, filtros desodorizantes ou o revolucionário Plasma Quad Plus, que funciona como uma cortina elétrica e cuja eficácia na eliminação de vírus, bactérias, alérgenos, bolores, pó e partículas PM2,5 o torna único no mercado. Com o mais poderoso sistema de purificação do ar, o ar condicionado da Mitsubishi Electric elimina os grandes poluentes do ar interior.

Elimina os seis principais poluentes existentes no interior: Vírus → 99% Bactérias → 99% Alérgenos → 98% Pó e ácaros → 99,7% Bolor → 99% Micropartículas PM2,5 → 99%

4. Amigo da carteira e do meio ambiente

Para todos os que pretendem beneficiar de uma forma mais barata de aquecer ou de arrefecer a casa, o Mitsubishi Electric distingue-se pela elevada categoria energética dos seus equipamentos.

Todos os sistemas de ar condicionado das gamas doméstica e comercial estão equipados com compressores DC Inverter, com maior capacidade e menor consumo, garantindo uma poupança energética que realmente se vê na fatura no final do mês.

O sistema 3D i-See Sensor é um sensor móvel que reconhece a temperatura corporal das pessoas e animais, de modo a consumir apenas a energia necessária.





Sabia que o ar condicionado consome entre três e quatro vezes menos energia do que um radiador ou um ventilador?

Não, o ar condicionado não prejudica o ambiente!

"O ar condicionado é prejudicial para o ambiente." Não podia estar mais errado. Ao contrário dos dispositivos antigos que consumiam em excesso, faziam demasiado barulho e continham fluidos com cloro – péssimos para o meio ambiente –, os novos sistemas de ar condicionado são a forma mais económica de climatização e têm um impacto reduzido na pegada ambiental.

Desde cedo que a Mitsubishi Electric assumiu o compromisso de contribuir para um futuro mais verde, tornando-se a marca de referência dos sistemas de climatização mais sustentáveis, quer em termos de eficiência energética, quer em termos de impacto ambiental.

Há anos consecutivos que a marca garante a presença na "Lista A" do CDP – Carbon Disclosure Project, posição que atesta que a Mitsubishi Electric ocupa um lugar no topo das empresas cujas estratégias e atividades mais contribuem para a redução de emissões de CO2.

Quer mais provas de que o ar condicionado Mitsubishi Electric é a opção certa para a sua casa ou escritório? Escolha conforto, qualidade do ar interior, poupança e proteção ambiental num único aparelho que vai mudar a sua vida. Ah, e é claro… livre-se de vez das alergias!