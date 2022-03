Estes são os fornos com qualidade de restaurante que pode ter em casa

Não há nada melhor do que ter tempo para aproveitar o tempo. E isso é o que permitem certos eletrodomésticos lá em casa. Quando fazemos a escolha certa, só temos a ganhar. Damos um exemplo: com o forno certo, a cozinha deixa de ser o espaço de preparar refeições apressadas ao final de um dia de trabalho e passa a ser o lugar perfeito para reaprender a cozinhar e relaxar enquanto espera pela refeição. Não há nada melhor do que a sensação de ter tempo para aproveitar em família, enquanto as refeições deliciosas são preparadas. E com garantia de qualidade de restaurante!

Gama Restaurante Quality at Home

Este conjunto de três extraordinários fornos Teka surpreende pelo design de excelência e pelas funcionalidades carregadas de inovações tecnológicas. Além das funções tradicionais de um forno convencional, estes “reis da qualidade” cozinham carne, pizza ou fritos sem gordura, totalmente sozinhos. Há um forno para cada gosto. Só tem de escolher a opção que melhor se adequa.





Forno Maestro Pizza Com este forno, é possível obter uma pizza com o gosto particular de uma pizza preparada em forno de lenha em apenas 3 minutos, ou seja, 10 pizzas em 30 minutos. Atinge os 340° em toda a cavidade e inclui uma pedra refratária que permite preparar facilmente as pizzas mais saborosas. Só precisa de estender a massa, preparar os ingredientes e distribuir pelas combinações favoritas de todos lá em casa. Leve ao forno e, em pouco tempo, tem a autêntica pizza napolitana pronta a ir à mesa. Irresistível! Para os amantes de pizza, este forno é um sonho tornado realidade. Tem aqui a oportunidade perfeita para se transformar num verdadeiro pizzaiolo, com a ajuda dos irmãos Fratelli Figurato, porque na compra deste forno a Teka oferece um curso online de preparação de pizzas para uma experiência italiana a não perder.





Forno Airfry Esta é a opção ideal para quem não dispensa o maior prazer da comida, sem culpa! A Teka ouviu “as preces” dos consumidores e incorporou neste forno a tecnologia que permite cozinhar de forma uniforme e sem necessidade de virar, graças à grelha microperfurada e a um sistema de circulação de ar inovador. Prepare-se para fritar legumes variados, batatas, nuggets e asas de frango sem gordura. Esta é uma alternativa bem mais saudável do que a fritadeira convencional, que mantém a crocância dos alimentos e permite saborear os “fritos” à vontade do freguês. O resultado é crunchy e healthy, ao fritar sem óleo.







Forno SteakMaster Este é o primeiro e único forno concebido para cozinhar o bife perfeito em casa. Sim, sim, é possível! Destaca-se pela qualidade surpreendente dos resultados que consegue alcançar e é um dos produtos que mais encantam o consumidor – um verdadeiro sucesso para quem não tem a possibilidade de ter em casa um espaço para churrascos. Vejamos: os 700° do grill, combinados com a grelha especial de ferro fundido, garantem uma perfeita caramelização da carne e atribuem o sabor, característico ao churrasco, à carne preparada no ponto pelo chef lá de casa. Para que a experiência seja elevada ao máximo, a Teka oferece carnes de alta qualidade da Fortunna e acesso ao curso da Cooking Academy SteakMaster a quem comprar este forno. Se estiver a salivar excessivamente agora, a culpa não é nossa!

Agora que já sabe qual o forno que melhor se encaixa nas suas preferências, prepare-se para receber de braços abertos a qualidade e a excelência de restaurante à mesa de casa. Esperam-lhe momentos em família deliciosos!