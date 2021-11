Estes são os grandes jogos a não perder na Black Friday da PlayStation

Mais um ano, mais uma Black Friday da PlayStation, recheada de ofertas e promoções nas lojas e na PS Store. Este último ano, em particular, foi fértil em grandes títulos, com a PS5 a lançar-se, finalmente, a sério nos grandes jogos e com a PS4 a mostrar que ainda tem muito para dar. Do que resta do outono, e para o inverno que aí vem, não há nada que apeteça mais do que passar os dias de frio e chuva no quente do sofá a jogar os melhores jogos do ano. E não é que apetece mesmo, com a safra mais recente de grandes títulos?

De 19 a 29 de novembro, o que não falta é oferta de descontos e promoções em grandes jogos. Destacamos alguns dos nossos favoritos:

Ghost Of Tsushima: Director’s Cut (PS4 e PS5)

Lembra-se da primeira vez que este título foi anunciado? O Ghost Of Tsushima era a promessa de um grande jogo e esteve anos em desenvolvimento – o derradeiro jogo de samurais em open world das consolas da Sony para reinar sobre todos os outros do género. Quando, finalmente nos chegou às mãos, cumpriu ser tudo o que prometera, com um mundo vasto e imersivo e grande liberdade de roleplaying e exploração, recheado de ação pelo meio. Entretanto teve um director’s cut, com direito à expansão da Ilha Iki, um capítulo inédito da história de Jin Sakai e ainda um modo cooperativo online até três jogadores, chamado Lendas.

Nesta Black Friday, o Ghost Of Tsushima Director's Cut fica a apenas €49,69 (PS4) e €59,99 (PS5) na PlayStation Store e €49,99 (PS4) e €59,99 (PS5) em loja.

Na PS5, conta com resolução 4K e 60 fps (frames por segundo) – para aquela experiência gráfica e de jogabilidade sem paralelo – áudio em 3D, feedback háptico do dual sense e, ainda, sincronização dos lábios das personagens na dobragem portuguesa. A opinião é unânime: com este desconto, a melhor e mais completa versão desta obra-prima é imperdível.

The Last of Us Parte II

A sequela de um dos melhores jogos da década não é um jogo fácil. Está cheio de decisões difíceis, tem uma história exigente e trata de temas com os quais muitos de nós gostaríamos de nunca conviver. Como fazer algo que sabemos que é errado para um bem maior? O que nos move? O que nos leva a querer sobreviver e onde encontraremos nós a linha invisível entre a bondade e a maldade? O The Last of Us Parte II é um jogo tão bom, ou melhor, que o predecessor – um grande jogo de pleno direito e mais um título excecional da Naughty Dog. Nesta Black Friday está a 19,99€, na PlayStation Store e nas lojas. Se ainda não o jogou, não há grande coisa a dizer a não ser o óbvio: está na hora de o experimentar.

Returnal (Exclusivo PS5)

Cumpre muito bem aquilo que promete fazer: horror espacial com uma excelente atmosfera e jogabilidade fluida e desafiante. Exclusivo à PS5, o jogo foi bem recebido, tanto pelos fãs como pela crítica, ávidos por um género de jogos tão escasso que, quando bem feito, é capaz de proporcionar experiências de jogabilidade sem paralelo. Returnal é mais que bem feito: é um dos primeiros títulos exclusivos à PS5 que se pode orgulhar de hastear a bandeira da nova geração de jogos. Na Black Friday pode ser apanhado a 59,99€, em loja ou na PlayStation Store.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte e Marvel’s Spider Man: Miles Morales

Para si ou para os mais novos, estes dois novos títulos combinam elementos de plataforma, exploração em open world (Spider Man: Miles Morales, €40,19 na PS Store e €39,99 em lojas, para PS4 e PS5, nesta Black Friday) e níveis enormes (Ratchet & Clank, €59,99 na PS Store e em loja, para PS5 nesta Black Friday), com muito para descobrir, troféus para conquistar, toneladas de conteúdo e horas sem fim de diversão, tanto para os adultos como para os mais novos.

PlayStation Hits? Hit me up!

Com vontade de voltar a jogar os clássicos? Quer experimentar grandes jogos que definiram gerações inteiras de jogadores? Tem 9,99€ na carteira de fundos da PS Store e não sabe onde os gastar? A chancela PlayStation Hits agrega aqueles grandes jogos de sempre, para que não tenha de pensar muito caso queira passar dias e dias de diversão garantida. Jogos como o God Of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo Sport estão todos disponíveis nesta Black Friday, nas lojas e na PlayStation Store, a 9,99€ cada um.

Além destes títulos, a Black Friday da PlayStation Store está recheada de grandes jogos a grandes descontos. Não acredita? Então atente:

• O novo FIFA 22, (PS4), acabado de chegar, está com 40% de desconto (41,99€);

• Far Cry 6, (PS4 e PS5) a mais recente entrada da aclamada série da Ubisoft, fica apenas a 48,99€ depois dos 30% de desconto;

• O novo NBA 2K22 (PS4 e PS5) fica a metade do preço, com 50% de desconto;

• Os descontos da Black Friday abrangem também as subscrições da PS Plus, com o valor da subscrição anual a ficar a apenas 39,99€. Pode jogar em multiplayer jogos como Call of Duty, FIFA e Fortnite e tem a oportunidade de transferir, todos os meses e sem custos, jogos PS4 e PS5, além de ainda usufruir de descontos exclusivos e 100 GB de armazenamento na nuvem.