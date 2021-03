Estreia exclusiva do Hell’s Kitchen também em versão jogo

A cozinha mais quente do mundo vai saltar do ecrã da televisão para o ecrã do telemóvel. A slot do programa Hell’s Kitchen chega em exclusivo esta semana ao casino da Betano.pt e promete transmitir o envolvimento e a emoção de um dos formatos televisivos de maior sucesso a nível internacional.

Agora em Portugal, a slot do Hell’s Kitchen vai permitir aos apaixonados do casino entrarem no mundo criado pelo conceituado chef Gordon Ramsay, com muita emoção, a voz do próprio cozinheiro britânico, as equipas vermelha e azul, os melhores pratos e muito mais.

O casino da Betano vai ser o primeiro, em Portugal, a disponibilizar a slot do Hell’s Kitchen e em estreia exclusiva.

Para quem não conhece como funciona um casino online, saiba que está aberto em qualquer lugar e disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, na aplicação da Betano, vencedora do prémio internacional EGR para Melhor App Mobile. Há mais de 500 slots disponíveis e para todos os gostos, desde as mais simples, que lembram o universo dos casinos de Las Vegas, com combinações de estrelas, números e peças preciosas, até às temáticas, baseadas nas melhores séries de televisão ou em alguns filmes mediáticos. Há slots, Megaways e jackpots para agarrar e ganhar os grandes prémios. Parta à aventura em busca do tesouro, e entre em universos exóticos, como os orientais, ou misteriosos, como os egípcios.

O casino online da Betano oferece os mesmos jogos que um qualquer casino tradicional, com vários jogos de mesa, entre os quais roleta, claro, à sua esoera com todas as combinações possíveis, desde as mais simples, como par/ímpar ou preto/vermelho. Quem gosta de cartas não vai querer perder as mesas de blackjack. Tudo feito de forma clara e simples, como se estivesse sentado em qualquer casino, em qualquer lugar.

Começar a jogar no casino da Betano.pt é tão simples como carregar o telemóvel ou fazer o pagamento de qualquer serviço. Basta registar-se e fazer um depósito através de métodos simples e seguros, como o multibanco ou o MB Way. Pode ainda, se preferir, utilizar o cartão de crédito, mas qualquer que seja a forma escolhida, o processo é imediato e completamente seguro, ou o jogo responsável e a segurança dos dados dos utilizadores não fossem dois dos pilares do funcionamento da Betano.

Entre no site ou na aplicação da Betano e comece a explorar as inúmeras ofertas disponíveis para todos os jogadores. Aceite os desafios que lhe são propostos e ganhe as ofertas do casino, como rodadas grátis ou outros bónus, que permitem ao jogador ganhar seja qual for o resultado das apostas efetuadas. E se ganhar essas apostas, o dinheiro fica imediatamente disponível na conta do jogador para voltar a jogar ou, se preferir, levantar os ganhos diretamente para a conta bancária.