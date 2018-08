Eu gosto é do verão

Bom dia, energia

Prepare um pequeno-almoço nutritivo em tempo recorde e com poucos ingredientes: nuvens de ovos sobre torradas de pão integral. Comece o dia a sorrir!

Quem quer um almoço delicioso, prático e saudável para a praia?

Cansado da sanduíche do costume? Mergulhe nas delícias de uma lancheira com uns saborosos hambúrgueres de grão, servidos com folhas de espinafres e azeitonas, ou uns refrescantes wraps de frango com guacamole.

Prefere um almoço frio sem pão à mistura? Delicie-se com um macarronete com rúcula e beterraba, deliciosamente leve e colorido. Se não gosta de perder tempo, aposte nas "refeições de beber", como a salada aromática de cenoura, laranja e gengibre. São opções repletas de nutrientes que protegem a pele do sol e ajudam a manter um bronzeado perfeito.

Jante ao ritmo do verão

Com cheiro e sabor a mar, o ceviche de peixe e frutos vermelhos e os mexilhões com molho de caril fazem a sua aparição para quebrar a rotina à mesa.



Bolo de esparguete com queijo e fiambre é a opção ideal para aproveitar sobras com muita imaginação. Cinco ingredientes bastam para estas espetadas de salsichas frescas. A receita combina na perfeição com ar livre e muita descontração.

Gelados frescos, fresquinhos

À fatia ou com pau, um gelado vem sempre a calhar. Especialmente no regresso da praia, numa tarde quente ou depois da refeição. Experimente o gelado de melancia e kiwi e os gelados crocantes de iogurte e fruta, duas sugestões que não comprometem a dieta. Uma receita especial verão? Bolo gelado de morangos e suspiro... não resista à tentação.

Inesquecíveis sunsets

Descontraia e prolongue o fim da tarde pela noite dentro. Convide amigos, selecione a playlist e improvise um minibar. Não pode faltar o cocktail de espumante e melancia para brindar aos bons momentos.

O verão Sabe (mesmo) Bem!