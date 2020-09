Euromilhões: prémio previsto para a próxima sexta

Devido a uma falha da exclusiva responsabilidade do Departamento de Publicidade do jornal Correio da Manhã, na edição de hoje, 21-09-2020, foi publicado um anúncio, no topo da capa, referindo que o valor do Jackpot para o próximo sorteio do Euromilhões previsto para amanhã dia 22 setembro (3ªf) é de 130 milhões de euros.



Na realidade, o valor do Jackpot de 130 milhões do Euromilhões será o valor do prémio previsto para o sorteio da próxima sexta feira, dia 25 de Setembro.



Pelo sucedido, apresentamos as nossas desculpas aos Leitores do Correio da Manhã e ao Departamento de Jogos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.