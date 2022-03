Feira de Março está de regresso a Aveiro

A Feira de Março 2022 tem início hoje. Aquela que é a maior mostra económica da Região Centro junta mais de duas centenas de empresas e 24 associações do município de Aveiro, num evento aberto ao público até ao dia 25 de abril.

Por motivos históricos, económicos e sociais, a Feira de Março é importante não apenas para as gentes locais, mas também para toda a região. Isso mesmo é salientado por José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro. "É a primeira feira franca do calendário nacional anual e isso torna-a logo especial, pois marca o arranque de mais um ano de atividade económica e social que queremos positivo, até pelas circunstâncias que vivemos em 2022", afirma o autarca, recordando igualmente que esta é uma edição marcante, uma vez que não se realizava desde 2019 por causa da Covid-19.

A Feira de Março é também importante porque representa bem a economia e o empreendedorismo da região, com empresas dinâmicas e comerciais a todos os níveis todos os níveis. "Desde a gastronomia tão variada e tão rica, passando pelo comércio tradicional e o artesanato, à indústria de larga escala e à inovação tecnológica. Aqui será possível aos visitantes explorarem de tudo um pouco que Aveiro, município e região têm para oferecer, com uma nota final sobre a cultura e a diversão, que são sempre aliciantes para a visita ao recinto".

Por tudo isto, as expectativas que José Ribau Esteves tem para esta 586.ª edição (!) da Feira de Março são "muito altas". "O programa e as ofertas da Feira de Março 2022 são a razão de ser do convite à visita. O parque de diversões tem a marca da diversidade atrativa para todas as idades. A Tenda da Música tem um cartaz forte e com ofertas dirigidas a todos os públicos", realça.

O autarca relembra que a exposição também é artesanato, ovos-moles, gastronomia rica, farturas e relembra a presença das associações, entidades parceiras e o apoio de patrocinadores e media partners. "A Feira de Março é uma bandeira especial do calendário de eventos do município e da região de Aveiro, que valorizamos a cada ano, integrando o conjunto de eventos de referência com expressão nacional, numa lógica de promoção do território e dos momentos bons da vida".

Um setor comercial e um setor de diversão

Registe-se que este ano o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras.

O setor comercial, na zona exterior, apresenta 65 empresas ou expositores das áreas de restauração, charcutaria, doçaria, farturas, loiças tradicionais, pronto-a-vestir, artesanato, entre outros. No que toca às "brincadeiras", num dos maiores parques de diversão do País, existem 50 divertimentos, num total de 237 empresas presentes.

Uma nota para a presença de mais de duas dezenas de associações, destacando-se a APOMA – Associação Portuguesa dos Ovos Moles de Aveiro.

Aos domingos não se paga

À semelhança do que aconteceu em edições passadas, aos domingos a entrada é gratuita, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias e amigos.

A entrada é paga nos dias dos concertos. Hoje, 25 de março, amanhã, 26 de março, e 1, 8, 15, 16, 18 e 22 de abril o bilhete custa dois euros; nos dias 2, 9 e 23 de abril o bilhete custa três euros. As crianças até aos 10 anos, inclusive, não pagam ingresso.

Grandes concertos

A Feira de Março vai ter 11 concertos. Os espetáculos vão realizar-se na Tenda da Música e terão início às 22 horas, com exceção feita ao Arraial Popular, na segunda-feira de Páscoa, que tem o seu início marcado para as 15 horas.

Eis o cartaz de artistas e respetivas datas:

- April Ivy (hoje, 25 de março)

- Plutónio (amanhã, 26 de março)

- Banda do filme ‘Variações’ (1 de abril)

- Aurea (2 de abril)

- HMB (8 de abril)

- Anjos (9 de abril)

- Djodje (15 de abril)

- Ana Malhoa (16 de abril)

- Arraial Popular com Ganda Malucos, KIT Carlos, João Claro e Nel Monteiro (18 de abril)

- Julinho KSD (22 de abril)

- David Carreira (23 de abril)

Tudo o que precisa saber está no site e nas redes sociais

O programa, as notícias, as novidades e onde estarão representados todos os parceiros e expositores geral desta edição do evento estão no site oficial da Feira de Março. O certame tem igualmente página de Facebook e Instagram.

A Feira de Março em números

586 edições

1 mês de feira

237 empresas

24 associações

50 divertimentos

11 concertos